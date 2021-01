Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

Man kann die Freuden des weißen Winters so selten genießen – kein Wunder, dass es viele hinauszog, um auf Fotopirsch zu gehen oder dem alten Schlitten mal wieder Auslauf zu gönnen. Nicht immer wurden dabei die Corona-Vorsichtsregeln eingehalten; vor allem auf den Rodelhängen tummelten sich an vielen Stellen deutlich mehr Menschen auf deutlich engerem Raum als gewünscht. Wir zeigen Ihnen Impressionen von einem herrlichen winterlichen Wochenausklang. Und wer sich am Montag wieder ins Vergnügen stürzt: Einfach Maske anlegen!