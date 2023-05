Sich mit einem einzigen Clubbesuch in Konstanz gleich in zwei Ländern strafbar zu machen, das hat am frühen Samstagmorgen, 13. Mai, eine Schweizerin geschafft. Gelungen ist ihr das auf der Heimfahrt mit dem eigenen Auto, die sie in ihrem Zustand gar nicht hätte antreten dürfen.

Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilte, wollte die 23-Jährige gegen 2.30 Uhr an der Reichenaustraße den Parkplatz des Berry‘s verlassen. Weil sie offenbar betrunken war, schaffte sie das aber nicht unfallfrei. Als sie nach links in Richtung Oberlohnstraße abbog, stieß sie mit zwei geparkten Autos, einem Fiat und einem Ford, zusammen und richtete an ihnen erhebliche Blechschäden an.

Konstanz Angetrunken abgebogen! Mini-Fahrer übersieht an Kreuzung einen Toyota Das könnte Sie auch interessieren

Um die Angelegenheit noch ernster für sich zu machen, fuhr die Frau danach einfach davon. Zeugen hatten jedoch die Kennzeichen des Jaguars erkannt. So wurde die Kantonspolizei Thurgau aktiv, die sowohl die Frau als auch den beschädigten Wagen an ihrer Wohnanschrift antraf.

Die Polizisten stellten eine deutliche Alkoholisierung der Autofahrerin fest. Sie musste eine Blutprobe abgeben. Neben Ermittlungen wegen der Unfallflucht in Deutschland wird sich die 23-Jährige nun auch wegen einer Trunkenheitsfahrt in der Schweiz verantworten müssen.