Die Vorbereitungen zum Staader Hafenfest laufen auf Hochtouren. Das gemütliche, kleine Fest für Konstanzer findet zum zwölften Mal statt. Die Besucher erwarten viele bekannte Gesichter und Livemusik mit Blick auf den See.

Die Veranstalter, das sind die beiden Gastronomen Heinz-Josef Diestel (Restaurant Staader Fährhaus) und Rainer Schmiederer (Gaststätte d‘Quaker), sowie der Musikverein sind ein eingespieltes Team und positiv gestimmt auf das diesjährige Fest.

Wie alles begann „Es tut sich nicht mehr viel in unserem Stadtteil. Es muss endlich etwas bewegt werden.“ Das stellten Rainer Schmiederer und Heinz-Josef Diestel 2010 fest. Voller Wehmut erinnerten sie sich an den Jahrmarkt, der einst an Fasnacht geboten war. Und an das Staader Wein- und Fischerfest, das Ende der 90er-Jahre eingeschlafen war. Doch sie beließen es nicht beim Jammern, sondern packten zusammen mit anderen mit an und nahmen den in diesem Jahr neu gestalteten William-Graf-Platz direkt neben dem Fährehafen zum Anlass, das erste Staader Hafenfest zu organisieren.

Wann wird das Staader Hafenfest stattfinden? Das Fest dauert wie jedes Jahr vier Tage lang. Auftakt ist am Donnerstag, 17. August, das Ende am Sonntag, 20. August. Das Fest wird am Donnerstag um 17 Uhr eröffnet und startet mit Ausnahme des Sonntags jeden Tag um 17 Uhr. Am Sonntag wird es bereits um 10.30 Uhr beginnen.

Wo genau liegt das Festgelände? Der William-Graf-Platz in Allmannsdorf wird ganz traditionell Festgelände des Staader Hafenfestes sein. Der gemütlich gelegene Park wird mit einem Festzelt und einer Bühne ausgestattet. Laut Heinz-Josef Diestel, einem der drei Veranstalter, wird es auf dem Festgelände sieben verschiedene Essens- und Getränkestände geben.

Wie kommt man am besten zum Fest? Für Besucher aus der Umgebung bietet es sich an, mit dem Fahrrad oder zu Fuß an den William-Graf-Platz zu gelangen. Es werden zusätzliche Fahrradständer auf dem Festgelände zur Verfügung gestellt.

Und mit dem Stadtbus? Wer lieber mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anfahren möchte, kann mit der Buslinie 1 direkt zum Fest fahren. Die Endhaltestelle „Autofähre" ist nur wenige Schritte von dem Festgelände entfernt. Die Buslinie 4/13 kann ebenfalls genutzt werden. Bei dieser Buslinie kann man an der Haltestelle „Allmannsdorf" aussteigen und den Fußweg von etwa 10 Minuten bergabwärts in Richtung Fähre laufen.

Geht's auch mit dem Auto? Für eine Anfahrt mit dem Auto kann der öffentliche Parkplatz der Fähre genutzt werden. Dieser hat allerdings nur eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen, weshalb die Veranstalter eine Anfahrt mit Bus oder Fahrrad empfehlen.

