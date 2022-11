Fünf Verletzte und ein Schaden von 10.000 Euro – das ist die Folge des Zusammenstoßes zwischen einem Schweizer Linienbus und einem Auto am späten Freitagabend, 25. November, in der Konstanzer Innenstadt. Zudem musste mit der Bodanstraße ein Teil des Innenstadtrings gesperrt werden. Wegen der vorgerückten Stunde hielten sich die Auswirkungen auf den Verkehr allerdings in Grenzen.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Konstanz prallte die Autofahrerin, die Richtung Lago fuhr, gegen 21.45 Uhr mit ihrem Wagen seitlich gegen einen Bus der Linie 925, der aus der Sigismundstraße nach links in dieselbe Richtung abbiegen wollte. Das Auto fing daraufhin nach Angaben der Feuerwehr Konstanz sehr stark zu rauchen an.

Die Konstanzer Feuerwehr im Einsatz am Unfallort. | Bild: Feuerwehr Konstanz

Um 21.54 Uhr wurden die hauptamtliche Wache sowie der Löschbereich Altstadt alarmiert. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte entgegen der Alarmmeldung allerdings keinen Brand feststellen. Stattdessen kümmerten sie sich um die fünf Verletzten und versorgten sie bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Zudem klemmten sie die Batterie des Autos ab und banden die auslaufenden Betriebsstoffe mit Streumaterial.

Zur Klärung des genauen Unfallherganges werden laut Polizei Zeugen sowie die Insassen des Busses benötigt. Mögliche Fahrgäste der Linie 925 nach Kreuzlingen/Altnau, die vor dem Eintreffen der Polizei die Unfallstelle verlassen haben, können sich beim Polizeirevier Konstanz unter Telefon (07531) 995-2222 melden.