Aufregung in Konstanz-Petershausen! Am Mittwochmittag, 5. Oktober, rückte die Polizei zur Gemeinschaftsschule Gebhard in der Pestalozzistraße aus. Der Grund: Eine Lehrkraft der Schule hatte eine Personengruppe gesehen, welche im Hof eine schwarze Handfeuerwaffe herumreichte, und verständigte daraufhin die Beamten.

Wie aus einer Pressemitteilung des Präsidiums hervorgeht, rückte die Polizei daraufhin mit zwei Streifen aus und traf auf die Gruppe, die ihnen zuvor beschrieben worden war. Die Personen hätten jedoch zu einer Schusswaffe nichts sagen können.

Kurz darauf klingelte jedoch wieder das Telefon der Polizei: Ein Passant konnte nähere Hinweise zu einem Mann geben, der vermeintlich eine Schusswaffe bei sich hatte. Anhand der Beschreibung trafen die Beamten in der Steinstraße auf einen 51-Jährigen, bei dem eine täuschend echt aussehende, aber ungefährliche Waffe sichergestellt werden konnte.

Es handelte sich dabei um eine sogenannte Soft-Air-Waffe, die aber dennoch nicht in der Öffentlichkeit getragen werden darf. Das sah der Mann, den die Polizisten kontrollierten, jedoch nicht ein. Laut Polizeiangaben habe er sich gegenüber den Beamten uneinsichtig und aggressiv gezeigt. Der 51-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen, weil auch das Führen sogenannter „Anscheinswaffen“ verboten ist.