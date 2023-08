Auch 2023 wurde wieder vier Tage lang gefeiert: Von Donnerstag, 17. August, bis Sonntag, 20. August, trafen sich Konstanzer und Besucher der Stadt unter den Bäumen des William-Graf-Platzes, dem traditionellen Festgelände des Staader Hafenfests.

Während am ersten Abend noch eine steife Brise die Wellen im nahegelegenen Hafen auftürmte, spielte das Sommerwetter an den darauffolgenden Tagen mit. Die Stimmung beim Fest neben dem Fähranleger war aber an allen Festtagen prima. Das zeigen auch diese Bildergalerien.

Bilder von Donnerstag, 17. August

Die Besucher schätzen das familiäre Fest auf dem William-Graf-Platz. Hier feiern alle Generationen gemeinsam. | Bild: Hanser, Oliver

Bilder von Freitag, 18. August

Das Hafenfest ist auch etwas für Familien, wie diese Besucher am Samstag einmal mehr beweisen. | Bild: Hanser, Oliver

Bilder von Samstag, 19. August

Galerie 1: Am Wochenende geht es beim Hafenfest richtig rund! Wir haben die Beweisbilder

Am Wochenende geht es beim Hafenfest richtig rund! Wir haben die Beweisbilder Galerie 2: Fast alle tanzen mit – Fetziger Sound und tolle Stimmung beim Staader Hafenfest