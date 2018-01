Konstanz Was steckt hinter der Veränderung im Sparkassen-Gebäude an der Markstätte?

Was steckt hinter der Veränderung im Sparkassen-Gebäude an der Markstätte?

Die Sparkasse Bodensee will in ihren Konstanzer Standort an der Marktstätte 20 Millionen Euro investieren. Warum? Sie hat Flächen frei geräumt und möchte diese für Gastronomie, Handel und eben Hotel umbauen. Mit dieser Art der Immobilienbewirtschaftung will sie sich einen neuen Markt erschließen.

Zum Café und zum Bummeln in den Innenhof, zum Übernachten mit Seesicht in die oberen Stockwerke: Die Sparkasse Bodensee hat die Katze aus dem Sack gelassen, welche Nachnutzung sie für frei werdende Flächen in ihrem Prachtbau an der Marktstätte anstrebt. Das Geldinstitut werde rund 20 Millionen Euro in den Umbau für Handel, Gastronomie und Hotel investieren, erklärte Vorstandsvorsitzender Lothar Mayer. Der Kundenservice bleibt an der Marktstätte.

Eine Aufwertung für die Marktstätte

Das ist ein Paukenschlag und könnte eine Aufwertung an der Marktstätte bedeuten. Die Sparkasse Bodensee will im Erdgeschoss und in der ersten Etage in dem ehemaligen Postgebäude bleiben. Rund 2000 Quadratmeter stünden weiterhin für die direkten Kundengeschäfte zur Verfügung, erklärte Lothar Mayer gegenüber dem SÜDKURIER.

Aber: 5500 Quadratmeter wird die Sparkasse umbauen für Neues. Im zweiten und im Dachgeschoss stünden 3500 Quadratmeter für ein Hotel im "gehobeneren Segment" mit etwa 50 Zimmern zur Verfügung. Geschäfte zögen in einem kleineren Teil des Erdgeschosses zum Bahnhofplatz hin ein sowie in den Innenhof zwischen Marktstätte und Dammgasse. Dortige Anbauten würden zudem erweitert, schilderte Lothar Mayer. "Wir werten diesen Standort zusätzlich auf", ergänzte er mit Blick auf die Pläne an dieser 1a-Lage an der Marktstätte. Ende dieses Jahres könnte der Umbau beginnen.

Ein Neubau hätte sich nicht gerechnet

Mit dieser Nachricht steht auch fest, wo die Sparkasse Bodensee künftig ihre Verwaltungszentrale haben wird: in Friedrichshafen. Seit geraumer Zeit ist öffentlich bekannt, dass sie ihr Flächenkonzept und ihre Arbeitsprozesse unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten optimieren will. Räume in bester Konstanzer Lage lassen sich lukrativ vermieten und bringen mehr ein, als sie mit eigenem Personal zu belegen.

Die Sparkasse hatte lange nach einem für die Mitarbeiter zentral gelegenen Standort zwischen Konstanz und Friedrichshafen gesucht. Zwölf Alternativen, sagte Lothar Mayer, seien geprüft worden. Weit gediehen waren die Pläne für einen Neubau in Markdorf.

Der Standort Friedrichshafen ist bereits groß genug für die zusätzlichen Mitarbeiter

Diese Option und die Hoffnung dort, die Institutszentrale zu bekommen, haben sich zerschlagen. Warum? "Die Wirtschaftlichkeit für einen Neubau hat sich nicht gerechnet", sagte Wolfgang Aich, Sprecher der Sparkasse. Soll heißen: Ein Neubau wäre erheblich teurer als vorhandene Strukturen zu nutzen – und es hätte erheblich mehr Zeit in Anspruch genommen, bis er als neuer Verwaltungssitz hätte in Betrieb gehen können.

Der zweite Hauptsitz in Friedrichshafen hat mit etwa 15.000 Quadratmetern Nutzfläche eine ausreichende Größe, um die Verwaltung dort zu konzentrieren. Überschüssigen Raum will das Geldinstitut auch dort an Handel und Gastronomie vermieten. Für Mitarbeiter aus Konstanz sei die Verkehrsanbindung nach Friedrichshafen etwa mit dem Katamaran besser als an einen Standort zwischen beiden Städten.

Mitarbeiter müssen nach Friedrichshafen pendeln

Alle noch in Konstanz arbeitenden Verwaltungsmitarbeiter werden künftig an jenen Tagen nach Friedrichshafen pendeln müssen, an denen sie nicht von zu Hause aus arbeiten können. 70 Stellen, das sind 80 Mitarbeiter, sind insgesamt betroffen. 66 Stellen, 70 Mitarbeiter, verbleiben an der Marktstätte im Kundenservice, der modernisiert werden soll. Wer die künftigen Mieter sein werden, ob nationale oder örtliche Händler und Hotelbetreiber, dazu sagte Lothar Mayer nichts. Es seien noch keine Verträge geschlossen worden. Allerdings weiß Mayer: "Für dieses Konzept ist eine enorme Nachfrage da.

" Die 20 Millionen Euro, die die Sparkasse für den Umbau in Handels-, Gastronomie und Hotelflächen in die Hand nehme, seien "eine rentierliche Investition". Er sei froh, dass der Verwaltungsrat die Beschlüsse einvernehmlich und ohne Kirchturmdenken getroffen habe. Eines konnte der Vorstandsvorsitzende ausschließen: die Ansiedlung eines weiteren Drogeriemarkts an dieser Stelle.