Im katholischen Gottesdienst in Wollmatingen herrscht große Ratlosigkeit, als Pfarrer Hipp eine persönliche Erklärung abgibt. Es gebe unterschiedliche Auffassungen darüber, wie er seinen Dienst zu versehen habe, sagt Michael Hipp vor seiner Gemeinde. Deshalb werde er sich zunächst eine Auszeit im Kloster nehmen und danach eine neue Dienststelle antreten.

Nach dem Gottesdienst äußern viele Gemeindemitglieder großes Erstaunen, offene Ratlosigkeit. Viele wissen nicht, warum der Pfarrer nach nur einem Jahr in der Gemeinde versetzt werden soll und inwiefern seine Amtsführung kritikwürdig sei.

Was ist in der Seelsorgeeinheit Konstanz-Allensbach geschehen? Am großen Drama, das jeder Gottesdienstbesucher, der nicht in die Tiefen des Gemeindelebens eingeweiht ist, nach einer persönlichen Erklärung des Priesters vermutet, fehlt es. Der Pfarrgemeinderat ist auf Nachfrage um Aufklärung bemüht: Die Kritik des Pfarrgemeinderats an Pfarrer Hipp betreffe Leitungsfragen und eine mangelnde Präsenz im gesellschaftlichen Leben, so erläutern es Dieter Kreiter, stellvertretender Pfarrgemeinderatsvorsitzender, und Martin Beck, der Diakon der Gemeinde.



Zudem erfordere eine so große Seelsorgeeinheit wie Konstanz-Wollmatingen eine gewisse Dynamik etwa in der Anleitung der ehrenamtlichen Helfer.



Aber sind diese Probleme Grund genug für die Versetzung eines Pfarrers? Nun ja, dann sei da noch die ungeklärte Geschichte in Bonndorf, wo Pfarrer Hipp zuvor tätig war, sagt Dieter Kreiter. Was ist in Bonndorf vorgefallen? Die Auskünfte darüber sind dürftig. Bekannt ist, dass es während Hipps Amtszeit in der Gemeinde Bonndorf-Wutach zu Unstimmigkeiten in der Finanzverwaltung kam. Im Klartext: Es geht um Klingelbeuteleinnahmen (zum Beispiel bei Beerdigungen und Hochzeiten), die im Kassenbuch der Kirchengemeinde nicht vollständig erfasst wurden.



Außerdem sei eine fünfstellige Differenz zwischen 2014 und 2017 bei den Einnahmen aus dem Verkauf von Opferlichtern aufgetreten. Zudem fehle auch ein vierstelliger Betrag, der der Kirchengemeinde von Familien für die Vorbereitung der Erstkommunion gezahlt worden sei – all dies hat der dortige Pfarrgemeinderat öffentlich berichtet und an die Presse weitergegeben.



Inzwischen gab es eine Anzeige gegen die Katholische Kirche deswegen, der Fall liegt bei der Staatsanwaltschaft. Eine Anfrage beim erzbischöflichen Ordinariat ergibt ein dürres Ergebnis: "Mit dem Fall Bonndorf hat die Versetzung von Pfarrer Hipp aus der Kirchengemeinde Konstanz-Wollmatingen nichts zu tun", sagt Michael Hertl, Pressesprecher der Erzdiözese Freiburg. Warum herrscht so viel Verwirrung in der Gemeinde Konstanz-Wollmatingen? Ganz offensichtlich ist die ungeklärte Finanzgeschichte aus Bonndorf doch ein ganz entscheidender Faktor für die Entwicklung der Dinge in der Kirchengemeinde Wollmatingen-Allensbach. Pfarrer Hipp war in Bonndorf Stiftungsratsvorsitzender und somit für die Finanzverwaltung der Kirchengemeinde verantwortlich. Nach seiner Versetzung und mit einem ungeklärten Verfahren im Hintergrund wollte man ihm diese Zuständigkeit nicht erneut übertragen.



"Aufgrund dieser Situation ist der Diakon Martin Beck in unserer Gemeinde der Stiftungsratsvorsitzende", erläutert Dieter Kreiter. Das habe das Ordinariat in Freiburg mit dem Pfarrgemeinderat in Wollmatingen-Allensbach so vereinbart. Den Gläubigen wurde dies aber nicht mitgeteilt, es wurde Stillschweigen vereinbart.



Der Diakon erläutert die Maßnahme: "Es gilt die Unschuldsvermutung. Dass die Finanzen nicht in seiner Verantwortung lagen, war gedacht, um ihn zu schützen."



Im Dezember 2018 gelangten die Geschehnisse aus Bonndorf an die Öffentlichkeit, das irritierte viele Gläubige und ehrenamtlich Engagierte. Kreiter und Beck sind heute davon überzeugt, dass es keine gute Entscheidung war, Hipp die Verantwortung für eine so große Kirchengemeinde zuzumuten. Er sei möglicherweise durch die Probleme in Bonndorf zu stark belastet gewesen, um die Herausforderungen einer größeren, auch urbaner strukturierten Gemeinde zu bewältigen. Was sagt Pfarrer Hipp selbst zu der Situation? Michael Hipp stimmt in vielen Punkten mit dem Pfarrgemeinderat überein: "Die Anforderungen, die ein so großer Mitarbeiterstab mit sich bringt, hätten mehr Leitungsqualität benötigt", äußert er. Zudem sei Bonndorf deutlich ländlicher geprägt.



Zu den Vorgängen in Bonndorf sagt Hipp: Die Diskrepanzen in der Kassenführung könne er sich nicht erklären, es sei aber sein Fehler, dass er als damaliger Stiftungsratsvorsitzender die Finanzen nicht genauer geprüft habe. Er habe sich dabei auf seinen Kollegen, mit dem er die Gemeinde leitete, verlassen.



"Die Vorgänge belasten und deprimieren mich. Wenn man solchen Vorwürfen ausgesetzt ist, ist man nicht in der Lage, sich den neuen Aufgaben mit ganzer Kraft zu widmen."