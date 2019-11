Der Blick vom Ufer über den Bodensee. Hier noch ein Sonnenaufgang, dort noch ein kräftiges Abendrot. Abertausendfach dienen Konstanz und die Nachbarstadt Kreuzlingen jedes Jahr als fotografische Kulisse für Touristen-Romantik und erscheinen als Hintergrund für das perfekte Selfie aus dem Urlaub.

Die Fotos lassen Konstanz zur modernen Stadtlandschaft werden

Und da soll es Orte geben, die – fast schon sträflich – vernachlässigt werden, die unsere Blicke allenfalls müde bis gestresst vom Alltag streifen?

Auch das ist Konstanz: Die besprühte Torbogen-Fassade am Augustinerplatz. | Bild: Lukas Ondreka

Zum zweiten Mal veröffentlicht der SÜDKURIER den Beweis: Ja, diese unbeachteten Stellen gibt es noch in Konstanz.

Auch die Nachbarstadt Kreuzlingen wird gezeigt

Fotografiert und inszeniert hat diese modernen Stadtlandschaften der Fotograf und Journalist Lukas Ondreka. Nach seiner ersten Huldigung der vermeintlichen Konstanzer Hässlichkeit im Mai 2019, nimmt er ein halbes Jahr später die Schweizer Nachbarstadt mit ins Boot.

An diesem Hinterhof in der Nähe des Kreuzlinger Kunstraums befand sich einst ein Milchwerk. | Bild: Lukas Ondreka

Eine Ausstellung zeigt seine Fotografien – und lädt dazu ein, Bilder eigener unbeachtete Alltagsorte einzureichen.

„KonstanzKreuzlingen (un)beachtet“: Eine Ausstellung zum Mitmachen Thema: Konstanz und Kreuzlingen sind mehr als ihre Sehenswürdigkeiten, mehr als Bodenseeufer, historische Altstadt oder Seeburg-Park. Der Fotograf Lukas Ondreka zeigt beide Städte in seiner Ausstellung „KonstanzKreuzlingen (un)beachtet“ im Turm zur Katz aus ungewohnter Perspektive. Organisiert wird die Ausstellung vom Architekturforum Konstanz-Kreuzlingen. Alltägliche Durchgangsorte, etwa der Gang zum Supermarkt oder der Weg zur Arbeit, werden in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Ondreka inszeniert Unscheinbares oder vermeintlich Hässliches als moderne Stadtlandschaften. Einige der Bilder zeigt der SÜDKURIER in diesem Artikel.

Mitmachen: Sie kennen ebenfalls unbeachtete Alltagsorte in Konstanz oder Kreuzlingen? Dann können Sie sich an der Ausstellung beteiligen. Das Architekturforum Konstanz-Kreuzlingen lädt ein, eigene Aufnahmen einzusenden. Diese werden als Publikumsbeiträge für die Dauer der Ausstellung präsentiert.

Schicken Sie hierzu Ihre Bilder an info@architekturforumKK.org.

Öffnungszeiten: Die Ausstellung wird am Samstag, 30. November, um 18 Uhr mit einer Vernissage eröffnet. Einen Vortrag hält Kuratorin Dorothea Cremer-Schacht, das Kulturamt Konstanz bietet einen Apéro an. Die Fotografien sind dann vom 1.12. bis 19. Januar 2020 von Dienstag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, am Wochenende und an Feiertagen bis 17 Uhr zu sehen. Ausnahme sind der 24., 25. und 31. Dezember sowie der Neujahrstag.

Mal eben zum altehrwürdigen Kaufhaus am Augustinerplatz? Das zugehörige Parkhaus mit seinem bekannten Rondell. | Bild: Lukas Ondreka

Wir wohnen, wo andere Urlaub machen – vergessen wir darüber auch die alltägliche Schönheit?

Konstanz und Umgebung haben sich über Jahrzehnte einen Ruf erarbeitet: Hier ist es so schön, dass es fast wehtut. Stichwort: Wenn ich den See seh‘, brauch ich kein Meer mehr. Nun ja, das ist die eine, die touristische Sicht von der pittoresken Mini-Toskana am Bodensee. Sie lässt Bekannte und Freunde aus ganz Deutschland fragen: Du wohnst also dort, wo andere Urlaub machen?

Hier noch Konstanz, dort schon Kreuzlingen. Gleise auf Klein Venedig machen vor den zwei Ländern keinen Halt. | Bild: Lukas Ondreka

Die beste Antwort darauf lautet: Das stimmt, und ich genieße es. Leider fällt sie uns oft erst dann ein, wenn wir gerade nicht daheim am See sind. Denn, so ehrlich müssen wir sein, es gehört auch zum Konstanzer-Sein dazu, unsere Heimatstadt zum Nabel der Welt zu verklären.

Bild: Lukas Ondreka

Mit der Folge: Wir schätzen die alltägliche Beobachtung weniger wert, als dies in anderen, auf den ersten Blick weniger malerisch daherkommenden Städten der Fall ist.

Auch eine schnöde Fußgängerbrücke ist „typisch Konstanz„

Was aber ist mit jenen Orten dies- und jenseits der Grenze, die sich von der Netzhaut ins Gedächtnis brennen – obwohl es die Betrachter vielleicht gar nicht wollen? Gehört die schnöde Fußgängerbrücke, die täglich auf dem Weg zur Schule passiert wird, nicht auch zum Bild von Konstanz?

Ein Zett für Konstanz: Über den Bahnhof Petershausen spannt sich die Z-Brücke, die vor allem von Schülern der Gesamtschule viel genutzt wird. | Bild: Lukas Ondreka

Zählen nicht auch die Einfahrt zu einem Parkhaus oder die Brückenpfeiler der Schänzlebrücke dazu?

Unter der Schänzlebrücke auf Petershauser Seite. | Bild: Lukas Ondreka

Kann der Sichtbeton einer Kreuzlinger Bahnhofsunterführung nicht sogar Charme oder gar Schönheit ausstrahlen?

Wer in Kreuzlingen ans Gleis will, sieht sich kühlem Sichtbeton ausgesetzt. | Bild: Lukas Ondreka

Andernorts wären das alles Nicht-Orte, oder?

Einheimische werden jetzt wahrscheinlich grinsen und denken: Stimmt, auch diese unbeachteten Orte sind Konstanz und Kreuzlingen. Das vermeintlich Unscheinbare, Hässliche oder Normale der beiden Städte wird so zu etwas Besonderem; zum Fluchtpunkt vor den viel – manche würden sagen: zu viel – besuchten und dokumentierten Touristen-Sehenswürdigkeiten.

Wo andernorts die Nase gerümpft wird über Nicht-Orte ohne Geschichte oder Tradition – man denke an Supermarkt-Fassaden, Autowasch-Stationen oder zweckmäßige Bahnhöfe – bieten sie bei uns Abwechslung.

Gespenstische Stimmung, dort wo sonst Autos gewaschen werden. | Bild: Lukas Ondreka

Mehr noch: Sie sind der Teil urbanen Lebens, der mindestens genauso sehr zur Stadt gehört wie die Imperia, das Münster oder der Konstanzer Trichter.