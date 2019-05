Konstanz/Radolfzell vor 1 Stunde

Kurz vor der Wahl: Unbekannte hängen gefälschte Wahl-Plakate der Grünen auf, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Die Polizei Konstanz hat die Verbreitung von gefälschten Wahlplakten in Konstanz bestätigt. Derzeit werde in alle Richtungen ermittelt, die Plakate ähneln in Stil und Optik denen der Grünen.