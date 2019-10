In diesem Jahr ist der Termin spät: Am 1. November kommt Künstler Gunter Demnig nach Konstanz, um weitere Stolpersteine zu verlegen. Zehn Stück werden es an sieben Orten sein, wie die Initiative „Stolpersteine für Konstanz – Gegen Vergessen und Intoleranz“ erklärt. Die Messingquader sollen an Menschen erinnern, die Opfer der Nationalsozialisten wurden.

Ein Bild aus dem Jahr 2017, als Gunter Demnig in Konstanz Stolpersteine verlegt hatte. | Bild: Oliver Hanser

Der Zeit- und Ortsplan für die Verlegung Zeitplan am Freitag, 1. November:

9 Uhr: für Pius Moser, Am Berg 9, Dettingen, politisch

9.30 Uhr: für Otto Greis, Fürstenbergstraße 72, politisch

9.55 Uhr: für Else und Ludwig Büchler, Emmishofer Straße 10, Juden

10.20 Uhr: für Samuel, Klara und Walter Seewald, Bodanstraße 4, Juden

10.40 Uhr: für Karl Katz, Katzgasse 5, Euthanasie

10.55 Uhr: für Rosa Lang, St.-Johann-Gasse 1, Euthanasie

11.10 Uhr: für Brigitte Hilberling OP, Brückengasse 15, Nonne

222 Stolpersteine liegen bereits im Asphalt der Stadt, am 1. November kommen zehn weitere hinzu. Wir stellen ihnen einige der Menschen genauer vor.

Pius Moser: Verlegung am 1. November, 9 Uhr (Dettingen, Am Berg 9)

Pius Moser, Anfang der 1950er-Jahre | Bild: Initiative Stolpersteine

Über Pius Moser Für Pius Moser war klar: „Das Urteil war schon gefällt, wären die Franzosen ein paar Tage später gekommen, so wäre ich erschossen worden.“ Begründung: Wehrkraftzersetzung und Feindbegünstigung, oder wie es in Akten über Moser hieß, er sei ein „grundsätzlicher Staatsgegner auf kommunistischer Basis“. Wer politisch anders dachte, musste im Dritten Reich mit schweren Folgen rechnen – bis zum Tod. Die Initiative Stolpersteine verlegt mit Künstler und Urheber Gunter Demnig am Freitag, 1. November, einen von zehn neuen Gedenkquadern für Pius Moser vor dessen letzter Wohnstätte in Dettingen. Eigentlich war er Litzelstetter. Im Alter von 28 Jahren erwarb er ein kleines Bauernhäuschen mit Stall in Dettingen, wie Stolpersteine-Mitglied Uwe Brügmann recherchiert hat.

Aus einer ersten Ehe gingen vier Kinder hervor, seine Frau Emilia starb allerdings im Jahr 1923. Im Ersten Weltkrieg diente Moser als Soldat. Die zweite Ehe blieb kinderlos. Pius Moser habe aus seiner politischen Gesinnung nie einen Hehl gemacht, schreibt Uwe Brügmann in der Biografie. Und das im regimetreuen Dettingen. Moser, Mitglied der KPD, weigerte sich, an der Winterhilfswerk-Sammlung der NSDAP teilzunehmen und die Hakenkreuzfahne an seinem Haus anlässlich der Reichstagswahlen 1936 zu hissen.

„Die ganze Wahl ist ein Schwindel, wie die ganze Hitlerbande“, habe er im Kaufhaus Okle gesagt. Prompt sei Pius Moser bei der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) angezeigt worden. Selbst sein Sohn habe eine Verhaftung befürwortet, weil „ihm einmal gezeigt werde, wie man sich im heutigen Staat zu verhalten habe“, zitiert Brügmann eine Aussage. Das Urteil dafür: fünf Monate Gefängnis. Mit Auflagen ist die Strafe für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt worden. Pius Moser arbeitete mit Unterbrechungen in den Rieter-Werken in Konstanz. Ende 1944 wurde er erneut verhaftet, nachdem er anlässlich des gescheiterten Attentats auf Adolf Hitler zum Betriebsdolmetscher gesagt hatte, er würde den Diktator für 10 000 Reichsmark zur Absicherung seiner Familie töten.

Pius Moser saß im Konstanzer Gefängnis ein. Und er hatte etwas Glück. Gerichte in Berlin und Stuttgart, die seinen Fall verhandeln sollten, wurden beschossen. So saß Moser weiterhin in Konstanz ein. Nach der Besetzung Konstanz‘ durch die Franzosen kam er schließlich frei. Pius Moser starb 1960 in Dettingen.

Brigitte Hilberling: Verlegung am 1. November, 11.10 Uhr (Konstanz, Brückengasse 15)

Brigtitte Hilberling. | Bild: privat

Über Brigitte Hilberling Es war eine Unterhaltung mit einer Medizinstudentin. Vielleicht hatte Brigitte Hilberling ihr vertraut, als sie gegenüber der jungen Frau von der unauslöschlichen Schuld der Nationalsozialisten angesichts der Morde in Polen und an den Juden sprach. Die Aussagen brachten die Nonne aus Konstanz ins Gefängnis. 1898 kam sie in Stettin zur Welt, ihr Vater war Apotheker, die Mutter entstammte einer jüdischen Familie.

Nach ihrem Studium (Deutsch, Geschichte, Latein, Archäologie) konvertierte Brigitte Hilberling vom evangelischen zum katholischen Glauben. 1922 promovierte sie und legte das Staatsexamen für das höhere Lehramt ab, wie Uwe Brügmann von der Stolpersteine-Initiative recherchierte. 1926 trat sie in Konstanz in das Dominikanerinnen-Kloster Zoffingen ein, wurde Lehrerin am Progymnasium. Von 1931 bis 1935 unterrichtete Brigitte Hilberling in Karlsruhe. 1935 erhielt sie von den Nationalsozialisten die Suspendierung vom Schuldienst und Publikationsverbot – weil sie jüdische Vorfahren hatte. Sie zog sich ins Kloster zurück, hatte die Ziele der Nazis aber schon durchschaut.

Im Auftrag des erzbischöflichen Ordinariats betreute sie ab 1942 junge Männer und Frauen seelsorgerisch in Südbaden und scharte einen Kreis Interessierter um sich, die an religiösen Fragen interessiert waren. Es kam zum verhängnisvollen Gespräch: Am 3. Dezember 1943 erwähnte sie gegenüber einer Medizinstudentin die Gräueltaten der Nazis. Diese verriet sie bei der Geheimen Staatspolizei (Gestapo), die Brigitte Hilberling daraufhin verhaftete. Ein Student beseitigte noch belastendes Material aus Hilberlings Wohnung.

Ein Gestapo-Chef empfahl die Deportierung Hilberlings ins KZ – nach einem Strafverfahren. Im Oktober 1944 gab es eine erste Verhandlung – doch die Belastungszeugin erschien nicht. Auch zu einem zweiten Termin im April 1945 nicht. Hilberling kam in ein Frauengefängnis. Am 12. Oktober 1945, nach Kriegsende, kehrte sie nach Konstanz zurück. Von 1956 bis 1959 leitete sie die Frauenfachschule des Klosters Zoffingen. Sie starb 1985 in Konstanz.

Klara und Samuel Seewald: Verlegung am 1. November, 10.20 Uhr (Konstanz Bodanstraße 4)

Klara Seewald. | Bild: privat

Über Klara und Samuel Seewald Klara und Samuel Seewald waren zwei von 108 Konstanzer Bürgern, die die Nationalsozialisten auf den Tag genau heute vor 79 Jahren in das Internierungslager Gurs in Frankreich deportierten – weil sie Juden waren. An diese 108 Personen erinnert eine Stele an der Sigismundstraße. Auch der Name der Seewalds ist auf der Stele verewigt. Sie führten ein Bekleidungsgeschäft an der Bodanstraße. Dort kauften insbesondere Beamte und besser Verdienende ein, wie Uwe Brügmann von der Stolpersteine-Initiative die Biographien recherchierte. Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten im Jahr 1933 wurde auch das Geschäft der Seewalds boykottiert.

Die Familie Seewald ahnte, zu was die Nationalsozialisten fähig waren. Tochter Meta und deren Mann emigrierten im September 1938 in die USA. Sohn Walter zog im Dezember 1938 nach – 18 Tage, nachdem er aus dem KZ Dachau wieder freikam. Walter Seewald wurde zwei Tage nach der Pogromnacht, am 12. November 1938, verhaftet und als „Funktionshäftling“ deportiert. 60 weitere Juden aus Konstanz ereilte dasselbe Schicksal. Im Zweiten Weltkrieg kämpfte Walter Seewald gegen Deutschland.

Klara und Samuel Seewald hatten ihre Papiere für eine Ausreise vermutlich zu spät eingereicht. Sie mussten im Juli 1940 ihre Wohnung an der Bodanstraße verlassen und in ein Judenhaus ziehen. Im Internierungslager in Gurs erwartete sie im Oktober 1940 nach ihrer Ankunft katastrophale Zustände. Während ihrer Internierung organisierte ihr Schwiegersohn Martin die Ausreise in die USA. Nach einer Odyssee reiste das Ehepaar im Dezember 1941 mit dem Schiff von Lissabon nach Kuba und weiter in die USA zu seiner Tochter.

Nach dem Krieg wollte Walter Seewald in Konstanz nachforschen, was aus dem Hausrat seiner Familie geworden war. Vermutlich, so Rechercheur Uwe Brügmann, ist dieser im Januar 1941 im Konzil versteigert worden – wie auch der Besitz aller anderen deportierten Juden. 1959 erhielt Klara Seewald die Anerkennung als Opfer der Nationalsozialisten und eine einmalige Entschädigung sowie kleine Rente zugestanden – aber erst nach einem langen und zermürbenden Kampf gegen deutsche Behörden.

Else und Ludwig Büchler: Verlegung am 1. November, 9.55 Uhr (Konstanz, Emmishofer Straße 10)

Der Grabstein für Ludwig Büchler. | Bild: Initiative Stolpersteine

Ein Leben in ständiger Angst. Else und Ludwig Büchler mussten ständig mit dem Schlimmsten rechnen. Das wäre ziemlich sicher so gekommen, hätte Else Büchler nicht eine „privilegierte Mischehe“ geführt. Das schützte sie vor der Verfolgung durch die Nationalsozialisten. Oberbürgermeister Leopold Mager legte ihrem Mann aber nahe, sich von ihr zu trennen – weil sie Jüdin war.

Für Ludwig Büchler war das überhaupt keine Option, wie Uwe Brügmann von der Initiative Stolpersteine in einer Biografie über das Ehepaar zusammenfasst. Büchler schrieb im Februar 1939 sogar an Adolf Hitler und stellte dies klar. Eine Antwort erhielt er wohl nie. Dafür musste er, der seit den Nürnberger Rassegesetzen von 1935 als „jüdisch versippt“ galt, durchaus Rückschläge hinnehmen.

Die Beförderung zum Beamten verwehrte die Stadtverwaltung ihrem Baumeister. Zuvor war er bereits aus der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt ausgeschlossen worden. NSDAP-Kreisleiter Carl Engelhardt habe Büchler zwar einen „Mangel an Rasseinstinkt“ bescheinigt, eine Entlassung allerdings nicht befürwortet, schreibt Biograf Uwe Brügmann. Die Stolperstein-Initiative hofft, noch Fotografien zu erhalten, die das Ehepaar zeigen.

Bei der Recherche habe Brügmann kaum Bildmaterial gefunden. Else Büchler war 1909 in Bad Buchau zwar als Jüdin geboren worden, hatte aber schon lange vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahr 1933 die Bindung zum Judentum verloren. Das, und weil sie bis dahin noch keine Kinder hatte, die hätten jüdisch erzogen werden können, bewahrte sie in der „privilegierten Mischehe“ davor, einen Judenstern tragen zu müssen – und schützte sie vor einer Deportation.

Im Alltag sei sie allerdings zahllosen Schikanen, Ausgrenzungen und Kränkungen ausgesetzt gewesen, schreibt Uwe Brügmann. Einstige Freunde ächteten sie, die durfte nur bis 9 Uhr einkaufen, die Mitgliedschaft im Ruderclub Neptun wurde der begeisterten Wassersportlerin gekündigt, Schwimmen im Hallenbad am Seerhein oder am Hörnle war ihr wie allen Juden verboten. Kulturelle Anlässe in der Stadt zu besuchen, war für das Ehepaar nicht mehr möglich.

Es bekam 1942 eine Tochter. In einem Interview im Jahr 1988 zeigte sich Else Büchler dankbar für die Hilfe von Gemüsebauern aus dem Paradies, vom Metzger, der ihr Lebensmittel zusteckte, und für Nachbarn, die für sie auf dem Markt mit einkauften. Im Juli 1939 wurde sie verhaftet, weil sie vier Jahre zuvor gegen Devisenbestimmungen verstoßen haben soll. Vermutlich sollte ihr Mann durch ein Verfahren bloßgestellt werden. Else Büchler wurde zu vier Monaten Gefängnis sowie Geldauflagen verurteilt. Es war in dem Jahr, in dem Ludwig Büchler Ausreisepapiere hätte abholen können.

Nach der Pogromnacht im November 1938 hatte er diese beantragt. Doch das Ehepaar entschied sich dafür, in Konstanz zu bleiben. Nach dem Krieg führte Büchler einen Rechtsstreit gegen seinen Arbeitgeber. Er soll fahrlässig mit städtischen Geldern umgegangen sein. Von den Vorwürfen habe er aus dem SÜDKURIER erfahren, so Brügmann. Zähneknirschend bezahlte er 16 000 D-Mark Schadenersatz. 1957 ging er vorzeitig in den Ruhestand, 1982 starb Ludwig Büchler; seine Frau Else hochbetagt im Oktober 2000. Sie hatte die NS-Gewaltherrschaft überlebt – als wohl eine von drei Jüdinnen in Konstanz.