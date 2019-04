Automaten am Straßenrand sind selten geworden in unserer Zeit. Früher standen diese roten Teile mit Kaugummis, Brause oder Plastikkugeln mit Spielzeug in jeder zweiten Straße. Heute erinnern sich nur noch Menschen jenseits der 30 daran.

Selbst Zigarettenautomaten gehören heute längst nicht mehr zum Straßenbild unserer Dörfer und Städte. Simon Reiner überrascht da mit einem Gegentrend: Der Metzger hat einen Fleisch- und Wurstautomaten vor seinem Geschäft in Dettingen platziert.

Neben gewöhnlichem Grillgut gibt es auch fertiges Thai-Curry im Automaten. "Ich bin bei der Idee von mir selbst ausgegangen", erzählt Simon Reiner, "weil ich selbst Samstag- oder Sonntagabend nichts mehr zum Grillen zu Hause hatte." Früher Kaugummi, heut Thüringer. Wie sich die Zeiten ändern.