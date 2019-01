Ein facettenreiches Qualitätssortiment, Wohlfühlatmosphäre und ehrliche, individuelle Beratung kennzeichnen das Pssst Bettenhaus in der Reichenaustraße 32 in Konstanz. „Guter, erholsamer Schlaf ist eines der wichtigsten Grundbedürfnisse des Menschen“, stellt Heinz Hasslinger, Gründer und Inhaber des Pssst Bettenhauses in Konstanz, fest und fügt an: „Wir sind darauf spezialisiert, erholsamen Schlaf zu ermöglichen.“ Diese Philosophie setzten er und Mitinhaberin Beatrix Geg-Burger seit 20 Jahren in ihrem großzügigen, ästhetisch gestalteten Fachgeschäft in Konstanz erfolgreich um, denn sie setzen den Schwerpunkt auf Beratung und Dinetsleistung.

Die Problemlöser

„Ich bin keine Verkäuferin“, sagt Beatrix Geg-Burger über sich selbst. Sie will den Menschen helfen, das hat für sie Priorität. „Beinahe alle haben Rückenprobleme. Wir haben die Möglichkeit, mit unseren Produkten ein Problem individuell zu lösen“, sagt sie, die sich zusätzlich zur Körpertherapeutin und zur Rückenschultrainerin weitergebildet hat, um ihr Fachwissen in die umfassende, individuelle Beratung einbringen zu können. „Wichtig ist uns, das richtige Schlafsystem für den Kunden zu finden“, betont Heinz Hasslinger. Die ehrliche, fundierte Beratung, die letztlich in dem persönlich idealen Bettsystem gipfelt, ist das Erfolgsrezept des etablierten, renommierten Pssst Bettenhauses.

Markenzeichen: Qualität

In der großzügigen, rund 1000 Quadratmeter großen Ausstellung bietet das kompetente Team des Pssst Bettenhauses alles rund um einen guten, erholsamen Schlaf. Das umfassende Sortiment beinhaltet ausnahmslos Qualitätsprodukte vorwiegend aus deutscher Produktion. „Wir arbeiten seit Anbeginn mit den gleichen Produzenten und Lieferanten zusammen“, stellt Beatrix Geg-Burger fest. Warum? „Weil wir uns aufeinander verlassen können. Für die dream edition entwickeln wir beispielsweise gemeinsam vernünftige Produkte“, erläutert sie.

Die Pssst Eigenmarke dream edition bietet Spezialentwicklungen quer durch das gesamte Bettenhausprogramm – angefangen von Unterfederung und Matratzen bis hin zu Zudecken und Kissen – zu sensationellen Preisen. Das Schöne: Vieles ist gleich geblieben, „Wenn Kunden heute fragen, ob es die Matratze, die sie vor zehn Jahren bei uns gekauft haben, noch gibt, dann kann ich sagen: Ja, es gibt sie noch und sie ist noch leistungsfähiger geworden“, gibt Beatrix Geg-Burger ein Beispiel. Dabei schwärmt sie von ihren „Haus- und Hoflieferanten, die seit Jahrzehnten bestehen. „Gemeinsam mit diesen hervorragenden Betrieben gestalten wir die Zukunft“, sagt Heinz Hasslinger, der auf Qualität, Nachvollziehbarkeit und Nachhaltigkeit bedacht ist. „Synthetikware aus Asien, die mit Giftstoffen produziert wurden und mit Containerschiffen nach Deutschland geliefert werden, das macht überhaupt keinen Sinn“, stellt er rundheraus fest.

Individuelle Beratung

Die Auswahl an Qualitätsprodukten ist reichhaltig, so dass das Ideale für jeden Kunden bereitsteht. Die fundierte Beratung ist dabei das A und O, und für die nehmen sich Beatrix Geg-Burger und ihr ebenso gut ausgebildetes Team sehr viel Zeit. „Meist sieht man dem Kunden schon beim Hereinkommen an, wo es ihm weh tut“, berichtet Beatrix Geg-Burger. Meist sind es muskuläre Probleme, unter denen die Menschen leiden. Die Ursachen sind häufig Stress und Leistungsdruck, weiß sie aus Erfahrung. Wichtig für die optimale Beratung sein es, die Probleme und die Bedürfnisse des einzelnen zu kennen. Grundlage hierfür ist ein eingehendes Gespräch, wobei die Fachfrau aber auch auf die Körpersprache achtet, die zusätzliche Informationen liefert, und dies nicht nur beim Testen des Schlafsystems. Heilen könne man mit einem Schlafsystem zwar nicht, aber zu einem entspannten Liegen und einem erholsamen Schlaf verhelfen.

Ziel: Lebensqualität

„Unser Ziel ist erreicht, wenn wir somit den Kunden Lebensqualität geben können. Darüber freuen wir uns“, so Beatrix Geg-Burger. Wenn Kunden etwas wünschen, was aber keinen Sinn macht, „dann sagen wir das auch“, bekennt sie. Ein elektrisch verstellbarer Rost sei beispielsweise nicht notwendig, wenn der Kunde die Liegeposition gar nicht wechselt. „Das wäre vergrabenes Geld; und das sagen wir dann auch“, so Heinz Hasslinger. „Es ist egal, ob ein Kunde 200 oder 2000 Euro investiert. Wichtig ist uns ausschließlich, dass wir das Richtige für den Kunden finden.“

Mit „wir“ hebt Heinz Hasslinger auf die erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Barbara Schmid, Ina Neumann und Klaus Viol als wesentliche Stützen des Unternehmens ab. „Es ist ein gut gewachsenes Team. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen absolut hinter uns und engagieren sich mit Herzblut, als wäre es ihr eigenes Geschäft“, sagt Beatrix Geg-Burger.