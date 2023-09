Kontrolle am Autobahnzoll Konstanz-Kreuzlingen am Dienstagabend, 12. September: Auch die Fahrgäste eines grenzüberschreitenden Reisebusses auf der Strecke von Mailand nach Hamburg wurden überprüft. Dabei fiel den Bundespolizisten ein afghanischer Staatsangehöriger auf. Das teilt die Bundespolizeiinspektion Konstanz in einer Pressemeldung mit.

Die für die Einreise und den Aufenthalt in Deutschland erforderlichen Ausweisdokumente führte er demnach nicht mit, heißt es. Als ihn die Bundespolizisten deshalb aus dem Bus baten, holte er 20 Schweizer Franken aus der Hosentasche und bot sie den Beamten an. Die Bundespolizisten lehnten den Geldschein ab, so Monia Hentschel, Sprecherin der Bundespolizei.

Die fatalen Folgen

Klar ist: Einreisen durfte der junge Mann ohne Ausweis nicht. Was passierte dann? Die Bundespolizisten wiesen ihn in die Schweiz zurück, heißt es in der Pressemitteilung. Mehr noch: Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer versuchten Bestechung und einer versuchten unerlaubten Einreise ein.