Konstanz/Kreuzlingen vor 2 Minuten Spektakuläre Festnahme am Autobahnzoll: Gesuchter Straftäter droht Polizei mit seinem Kampfhund Der 34-Jährige wird an der Gemeinschaftszollanlage kontrolliert. Den Zöllnern fällt dabei auf, dass es offene Haftbefehle gibt. Bei der Festnahme leistet er heftige Gegenwehr und droht mit seinem Kampfhund.

(Symbolbild) Zu einer spektakulären Festnahme eines gesuchten Straftäters kam es am am Montag, 11. September, am Autobahnzoll Konstanz-Kreuzlingen. | Bild: Lukas Ondreka/SK-Archiv