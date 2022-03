„Es gibt immer wieder positive Veränderungen und Verbesserungen, die wir in unserem Naturbad sehr gerne vornehmen“, schreibt der Verein des Naturbads Hohenfels in einer Pressemitteilung, und weiter: „Es liegt verkehrsgünstig und dennoch idyllisch am Ortsrand und ist in der ganzen Region weit bekannt für seine ungechlorte und natürliche Wasserqualität. Diese wird durch ein zertifiziertes Labor regelmäßig überwacht, damit wir unseren Badegästen stets die beste Qualität garantieren können.“

Zum Thema Verbesserungen heißt es, die ursprüngliche biologischen Reinigung werde durch verschiedene Kiesbeschichtungen und poröses Lavagranulat unterstützt, welches das Wasser noch natürlicher reinige.

Veränderung an Reinigungsbehältern

Oberfläche und Boden würden stetig abgesaugt. Dabei entstehe eine Strömung, mit der Laub in den Skimmer gelange und so entfernt werden könne. „Somit war es uns auch möglich, unsere Wasserreinigung umweltfreundlicher zu gestalten, da wir das Wasser nicht mehr über die Regenerationsbecken pumpen müssen, sondern das Wasser im Badebecken ausreichend Bewegung hat“, beschreibt das Team. „Zudem nehmen wir dieses Jahr auch noch Veränderungen an unseren zwei Reinigungsbehältern vor, damit wir künftig die Möglichkeit haben, das Wasser rückzuspülen.“

Die Beheizung des Wassers erfolge aktuell noch ausschließlich über die Wärmeeinstrahlung der Sonne. Die Flachwasserzonen unterstützen die Erwärmung des gesamten Beckens. „Auch hier wollen wir noch tätig werden und Verbesserungen vornehmen, sodass wir für unsere Badegäste noch schneller wärmeres Wasser nach kälteren Tagen erzielen können“, teilt der Verein mit.

Neuer Pächter für den Kiosk

Aber auch beim Naturbad-Team sind bereits Veränderungen im Gange. Derzeit laufe für die neue Saison von Mai bis September die Suche nach einem neuen Pächter für den Kiosk am Eingang, der zugleich auch die Eingangskasse für den Badebetrieb sei. Fragen dazu beantwortet Anita Moser per E-Mail an A-S.Moser@t-online.de oder telefonisch unter (0 75 57) 89 54.

Und es gibt Pläne für dieses Jahr: Es sollen kleine Veranstaltungen und die bekannte Cocktail-Party stattfinden. „Durch bekannte Gründe, waren wir, wie jeder, etwas eingeschränkt, aber jetzt wollen wir gemeinsam wieder richtig durchstarten.“ Der Vorstand bedankt sich bei allen Helfern, die mit ihrem tatkräftigen Einsatz jedes Jahr das Naturbad ehrenamtlich unterstützen.

Das Naturbad hat in der Saison täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet.