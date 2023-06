Hohenfels vor 6 Stunden Gibt es bald auch Windkraft in der Gemeinde Hohenfels? Laut einem Gemeinderatsbeschluss sollen jetzt mögliche Standorte für Freiflächenphotovoltaik und Windenenergieanlagen ermittelt werden. Nicht alle sind davon begeistert. Doch das Flächenziel bis 2030 ist definiert.

Onshore-Windparks wie dieser nahe dem Eidersperrwerk in Schleswig-Holstein prägen die Landschaft in Norddeutschland. Um das im Klimagesetz festgelegte Flächenziel zwei Prozent der Flächen für Erneuerbare Energien zu nutzen, müssten laut vieler Fachleute auch in Süddeutschland viel mehr Windenergieanlagen (WEA) entstehen. | Bild: Constanze Wyneken