Er hatte es bereits angekündigt: Florian Zindeler will eine zweite Amtszeit als Bürgermeister von Hohenfels. Da am Samstag um 0.01 Uhr die Bewerbungsfrist für die Wahl am Sonntag, 8. Oktober begonnen hat, warf er kurz nach Mitternacht seine Unterlagen im Rathaus-Briefkasten in Liggersdorf ein – „hochmotiviert“, wie er am Samstagmorgen dem SÜDKURIER mitteilte.

Falls seine Bewerbung die erste und einzige ist, wird er als Erster auf dem Stimmzettel stehen. Sollten am Wochenende weitere Bewerbungen eingehen, müsste die Reihenfolge vom Wahlausschuss nach Fristende am 11. September ausgelost werden.

In der Bewerbung, die auch der Redaktion vorliegt, schreibt Zindeler: „Nach beinahe acht Jahren als Bürgermeister der Gemeinde Hohenfels, die aufgrund der vielen kleinen und großen Projekte und den Einsatz für die Bürgerinnen und Bürger in unseren fünf wunderschönen Ortsteilen, gar wie im Flug vergangen sind, bin ich noch immer Feuer und Flamme für dieses Amt und der Überzeugung, dass sich die Gemeinde grundsätzlich auf dem richtigen Weg befindet und wir die Hürden, wie zum Beispiel die Corona-Pandemie, gut gemeistert haben. Meine Maxime lautet damals wie heute ‚Mit Herz und Verstand für Hohenfels‘ und so möchte ich mich für eine erneute Wahl zum Bürgermeister unserer Gesamtgemeinde zur Verfügung stellen.“

Zindeler hat Pläne für die Gemeinde

Er wolle zum Gelingen der Vision „Hohenfels 2040“ beitragen, die angestoßenen Projekte begleiten, Ideen einbringen und diese gemeinsam mit den Bürgern, dem Gemeinderat sowie den Mitarbeitern diskutieren und Realität werden lassen. „Bodenständigkeit, Mut, Kompetenz und Kontinuität sind Aspekte, welche ich an dieser Stelle einbringen könnte“, so Zindeler, der bereits im Januar angekündigt hatte, dass er wieder antreten will.

Er schließt seine Bewerbung mit den Worten: „Es würde mich außerordentlich freuen, weiterhin mit Ihnen und für die tollen Menschen, Vereine und Betriebe vor Ort arbeiten zu dürfen.“

Weitere Wahlen in diesem Jahr

In der Verwaltungsgemeinschaft Stockach sind im Oktober zwei weitere Wahlen: Stockach am 15. Oktober und Eigeltingen am 29. Oktober. In Stockach läuft die Frist bereits seit dem 24. Juni, läuft bis zum 18. September und es gibt aktuell drei Bewerber. Rainer Stolz tritt nicht mehr an. In Eigeltingen hat die Frist wie in Hohenfels am 29. Juli begonnen, dauert aber bis zum 2. Oktober.

In Bodman-Ludwigshafen war bereits Bürgermeisterwahl, bei der Matthias Weckbach nicht mehr angetreten ist. Sein Nachfolger seit dem 1. Juli ist Christoph Stolz.