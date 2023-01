Hohenfels vor 1 Stunde

Glückliche Gesichter und Applaus für Florian Zindeler: Warum er unbedingt Bürgermeister bleiben will

Bei der Bürgermeisterwahl im Herbst 2023 in Hohenfels tritt Amtsinhaber Florian Zindeler wieder an. Darüber sprach er nun im Gemeinderat. Was ihn motiviert, welche Ziele er verfolgt und wie die Reaktionen waren.