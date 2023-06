Christoph Stolz hat am Freitagabend den Amtseid als Bürgermeister von Bodman-Ludwigshafen geleistet. Der 30-Jährige ist nun der neue Bürgermeister der Seegemeinde. Matthias Weckbach selbst hat seinen Nachfolger vereidigt, nachdem der Gemeinderat zuvor festgelegt hat, wer diese Aufgabe übernehmen solle. Dazu waren allerdings wegen Stimmengleichheit zunächst zwei Wahlgänge notwendig.

Den Eid als Beamter hatte Stolz bereits vor einigen Jahren geleistet. Daher musste er nur den Amtseid des Bürgermeisters selbst ablegen.

Weckbach wünschte ihm immer eine gute Hand als Bürgermeister und bat die Einwohner, Stolz dasselbe Vertrauen entgegenzubringen wie bei ihm. Es sei ein Amt mit großen Herausforderungen und viel Verantwortung. Er freue sich, dass Stolz sich dieser Herausforderung stelle.

Matthias Weckbach gratuliert Christoph Stolz. | Bild: Löffler, Ramona

Der Hohenfelser Bürgermeister Florian Zindeler begrüßte Stolz im Namen der Verwaltungsgemeinschaft Stockach. Normalerweise hätte dies der Stockacher Bürgermeister Rainer Stolz getan, der auch der Vater von Christoph Stolz ist, doch er befindet sich momentan auf Dienstreise.

Respekt vor den großen Fußstapfen

Es sei ein Segen und Fluch auf einen so guten Bürgermeister zu folgen, so Christoph Stolz in seiner Antrittsrede. „Ich habe ordentlichen Respekt vor diesen Fußstapfen“, sagte er und bedankte sich bei den Bürgern: „Vielen Dank, dass Sie mir dies zutrauen.“ Er dankte zudem Weckbach für seine Leistung in den vergangenen 24 Jahren.

Christoph Stolz sprach in seiner Rede in Zirkus-Metaphern, zog verschiedene Vergleiche und sagte, er wolle ein genauso guter Zauberer wie Weckbach werden.

In dieser öffentlichen Ratssitzung waren die Zuschauerreihen fast voll. Viele wollten bei der Vereidigung dabei sein und gratulieren. Draußen gab es Kanonenschüsse, als die Vereidigung vorbei war.

Die Feuerwehr hatte ein Besonderes Geschenk für Stolz. Gesamtkommandant Steffen Bretzke überreichte eine symbolische Weste, wobei das Original wegen Lieferschwierigkeiten noch nicht da war und den Schriftzug „Bürgermeister Bodman-Ludwigshafen“ haben wird. Dazu gab es auch für Zuhause ein kleines Löschgerät und etwas um den Durst zu löschen.