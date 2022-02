Am späten Montagvormittag ist, laut einer Mitteilung der Polizei ein Lastwagen der Marke Scania auf der Fahrt von Liggersdorf in Richtung Kalkofen auf der zu dieser Zeit winterlichen Kreisstraße 6175 ins Schleudern geraten, von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 25-jährige Fahrer des Lastwagens sei gegen 11.30 Uhr in Richtung Kalkofen unterwegs gewesen, als der Lastwagen auf der mit Schnee bedeckten K 6175 nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen angrenzenden Baum geprallt sei.

Der Fahrer sei unverletzt geblieben, während am Lastwagen ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden sei. Der Baum sei durch die Kollision umgedrückt worden. Während den Bergungsarbeiten durch einen speziellen Abschleppdienst habe die Kreisstraße im Bereich der Unfallstelle bis in die späten Nachmittagsstunden vollständig gesperrt werden müssen, berichtet die Polizei. Von der Straßenmeisterei sei eine entsprechende Umleitung eingerichtet worden.