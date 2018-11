Korbinian Brodmann, Fritz Mühlenweg, Hermann Hesse und Otto Dix. Vier Namen. Vier Berühmtheiten. Vier Männer, die aus dem Gebiet des heutigen Landkreises Konstanz stammen oder hier gelebt haben. Für jeden von ihnen gibt es in der Heimatgemeinde ein Museum, um ihrem Schaffen und Wirken zu gedenken. Brodmann (1968 – 1918) war ein Pionier der Hirnforschung und wurde in Liggersdorf geboren. Mühlenweg (1898 – 1961) war ein Schriftsteller und Maler, der 26 Jahre lang in Allensbach lebte. Hesse (1877 – 1962), der einige Jahre in Gaienhofen wohnte, machte sich ebenfalls als Schriftsteller und Maler einen Namen. Der Künstler Dix lebte 33 Jahre lang in Hemmenhofen.

Wissenschaftler ehren in Liggersdorf den Hirnforscher Korbinian Brodmann

Drei der vier Museen sind, wie Museen eben sind: Mit Angestellten und festen Öffnungszeiten. Das Brodmann-Museum dagegen, das kleinste der vier, wird rein ehrenamtlich betrieben. Es gehört der Gemeinde, doch der Verein "Hohenfels hat Zukunft" kümmert sich um die Schau, die das Leben und Wirken von Korbinian Brodmann zeigt. Jochen Goldt ist der erste Ansprechpartner und gehörte auch dem Gründungsteam des Museums an. Er öffnet das Museum auf Anfrage und führt die Besucher hindurch. Früher habe es feste Öffnungszeiten gegeben, aber jetzt nicht mehr. "Die Organisation ist viel Arbeit", sagt Goldt vor allem in Hinsicht auf dieses Jahr und die Feierlichkeiten, die am Samstag, 17. November, zum 150. Geburtstag des Pioniers der Hirnforschung stattfinden. Er freut sich, dass hochkarätige Wissenschaftler im Rahmen des Festakts Vortrage halten. Es ist der Abschluss und Höhepunkt des Brodmann-Gedächtnis-Jahrs.

"Ich bin wie die die Jungfrau zum Kind zu Brodmann gekommen", erzählt der 76-Jährige. Er habe vor rund zehn Jahren eigentlich nichts über den Arzt und Hirnforscher gewusst und sich in alles eingearbeitet. Heute macht er Führungen, beantwortet Anfragen aus aller Welt, hält die Internetseite aktuell oder schreibt auch Artikel für Journale. Es gebe immer etwas zu tun. Es finden auch immer wieder kostenlose Vorträge zu verschiedenen Themen in Bezug auf Brodmann und die Hirnforschung statt. "Es kommen zwischen 30 und 40 Besucher", erzählt er.

Das Brodmann-Museum bestand anfangs aus einem Zimmer

Das Museum im Rathaus ist sogar nicht mal das erste über Brodmann in der Gemeinde. Ursprünglich war es in einem Zimmer unter dem Dach, der Korbinian-Brodmann-Grundschule. Der ehemalige Schulleiter Hermann Strohmaier hatte es dort eingerichtet. "Ich wollte in Liggersdorf etwas schaffen, das an den berühmten Sohn der Gemeinde erinnert." Irgendwann sei der Platz aber viel zu klein gewesen, erzählt er. Es seien sogar Vitrinen im Treppenhaus gestanden.

Mithilfe des damaligen Bürgermeister Hans Veit entstand die Idee und ihre Umsetzung: Ein Museum im Rathaus. Eine Kunsthistorikerin aus Freiburg half bei der Erstellung des Konzepts. Zahlreiche Ausstellungsstücke stammen aus dem Nachlass von Korbinian Brodmann. Strohmaier nahm im Rahmen seiner umfangreichen Recherchen Kontakt mit Brodmans Tochter Ilse von Sandersleben auf und bekam über sie die Sachen für das Museum. Er freut sich über die Unterstützung der Gemeinde und dass Jochen Goldt das Museum heute so gut führt. "Wenn er nicht wäre, dann wäre es im Dornröschenschlaf."

Das Museum habe inzwischen alles, was zu Brodmann auffindbar war, sagt Jochen Goldt. Herausforderungen in der Arbeit und etwas Neues, das in Arbeit sei, sei eine Broschüre mit etwa 45 Doppelseiten, die Brodmanns Biografie und viele Bilder enthalten solle. Auch die Feierlichkeiten des Brodmann-Gedächtnis-Jahrs sollen darin Eingang finden. Außerdem brauche er selbst irgendwann einen Nachfolger.

Die drei größeren Museen haben regelmäßige Öffnungszeiten

Die Museen für Dix, Hesse und Mühlenweg sind größer als das Brodmann-Museum und haben regelmäßige Öffnungszeiten. "Wir vom Kultur- und Verkehrsbüro sind für das Museum zuständig", erzählt zum Beispiel Ulla Hirschböck aus Allensbach. Ausgebildete Kräfte kümmern sich für die Führungen in der literarischen Gedenkausstellung für Fritz Mühlenweg, ergänzt sie. Das Museum an sich ist heute noch so, wie es 2009 eingerichtet worden ist. Ab und an seien ein paar Leihgaben hinzugekommen, zum Beispiel ein Koffer, den Mühlenweg benutzt hat.

Museum Haus Dix gehört mittlerweile zum Kunstmuseum Stuttgart

Hinter dem Museum Dix Haus in Hemmenhofen, das durch den Verein Otto-Dix-Haus-Stiftung entstanden ist, steht inzwischen das Kunstmuseum Stuttgart mit festem Personal. Das Hesse-Museum, das der Gemeinde gehört, hat auch Honorarkräfte und an Wochenenden helfen zum Beispiel auch Schüler aus. Für Schulklassen gibt es übrigens spezielle Angebote. Ganz neu beschäftigt sich eines davon mit dem Buch "Der Steppenwolf", das Sternchenthema im Abitur wird. Aber auch im kleinen Brodmann-Museum sind hin und wieder ganze Schulklassen zu Gast, erzählt Jochen Goldt.

Anfragen aus aller Welt an das kleine Liggersdorfer Museum

Bürgermeister Florian Zindeler ist stolz auf das Brodmann-Museum. "Die Lage des Museums im Rathaus und damit mitten im Herzen von Liggersdorf kommt der Bedeutung von Korbinian Brodmann für den Ortsteil Liggersdorf und die Gesamtgemeinde Hohenfels nach." Die Grundschule trage nicht ohne Grund Brodmanns Namen. "Er ist Sohn der Gemeinde und eine heute noch bedeutende Persönlichkeit in der medizinischen Fachwelt", sagt Zindeler. Daher sei es wichtig, "dass sein Leben und Wirken in ansprechender Weise aufbereitet wurde und allen Wissbegierigen, sei es aus unserer Gemeinde, der Region oder aus der ganzen Welt, nähergebracht werden kann". Und Anfragen an das Museum kommen tatsächlich aus aller Welt. Jochen Goldt erzählt, dass zum Beispiel ein Bildwunsch für einen Artikel über Brodmann in Asien. Ein Exemplar dieser und anderer Publikationen gibt es im Museums.

Wie die vier Museen im Landkreis entstanden sind Fritz-Mühlenweg-Museum: Die Gemeinde Allensbach hat das Museum für Fritz Mühlenweg eingerichtet, als im Sommer 2009 Räume in dem gemeindeeigenen Bahnhofsgebäude frei wurden. Die Idee entstand bereits im Jahr 2006 im Rahmen einer Ausstellung über Fritz und Elisabeth Mühlenweg. Mitarbeiter des Kultur- und Verkehrsbüros kümmern sich um das Museum und es gibt speziell ausgebildete Führer. Das Mühlenweg-Museum gehört dem Programm Literatur-Museen an, über das es einen Zuschuss für die Einrichtung gab. Öffnungszeiten: Momentan bis Mai Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr. Fritz Mühlenweg wurde am 11. Dezember 1898 in Konstanz geboren. Er machte eine Lehre zum Drogeristen und arbeitete nach dem Ersten Weltkrieg im Betrieb seiner Eltern. Von 1927 bis 1932 nahm er an Sven Hedins Expeditionen in Zentralasien als Schatzmeister, Wetterforscher und Karawanenführer teil. 1933 heiratete er die österreichische Künstlerin Elisabeth Korpiwa. Beide zogen nach Allensbach und bekamen sieben Kinder. In den folgenden Jahrzehnten machten sich das Künstlerehepaar einen Namen. Mühlenweg hatte seinen Durchbruch als Schriftsteller mit "In geheimer Mission in der Wüste Gobi". Er starb am 13. September 1961.

