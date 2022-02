Anette Gruber und Claudia Mbianda lassen sich die Freude auf die Fasnachtszeit durch Corona nicht vermiesen: „Mir machet des, wa goht, well mir sin all no do“, sagen die beiden Närrinnen der Klavbach Strueli aus Riedheim.

Seit ihrer Kindheit gehört die fünfte Jahreszeit für sie dazu. „Ohne würden wir leiden wie ein Hund“, sagt Claudia Mbianda, und wie es Anette Gruber etwas derb ausdrückt, wie sie selbst sagt: „Des isch zum Hooröl seiche“, aber so sei es, wenn Fasnacht ausfalle.

Feier im kleinen Rahmen

In kleinem Rahmen zu feiern wollen sie sich nicht nehmen lassen. Auch im vergangenen Jahr haben die Klavbach Strueli der Pandemie getrotzt und die Kindergarten- und Schulkinder digital befreit. „Die Großkopferten haben wir in Quarantäne geschickt“, erzählt Anette Gruber.

Sie verschweigt nicht, dass böse Zungen sagen, sie seien immer noch im Homeoffice, weil man keinen von ihnen mehr sieht. Fasnacht digital sei aber nicht dasselbe, dies Jahr werde in kleinem Rahmen gefeiert. In das Häs und unter die Maske zu schlüpfen, lassen sie sich nicht nehmen.

Frauen gründen Narrenverein

Dass sich in Riedheim zum bestehenden Fanfarenzug 1995 auch ein Narrenverein gegründet hat, ist den Frauen des Ortes zu verdanken. „Wir Frauen und Kinder gingen mit dem Fanfarenzug auf die Umzüge in anderen Ortschaften, aber wir waren nur Zuschauer. In die Hallen durften nur Hästräger“, erzählt Anette Gruber.

Aber sie hätten dabei sein und mitfeiern wollen. So wurde ein Verein gegründet und in Verbindung mit dem nahe am Ort verbeifließenden Klavbach der Strueli kreiert, was sich von „Warsch ge struele“ ableitet.

Der Strueli sei eine heitere, übermütige Figur und immer zu Schabernack aufgelegt. Dass die Maske schwer sei, die Sicht einschränkt und der Schweiß laufe nehmen sie hin. Claudia Mbianda erklärt: „Es macht einfach Spaß, sich bei Umzügen unerkannt unter die Leute zu mischen und sie ins Geschehen mit einzubeziehen.“ Die Hemmschwelle unter der Maske sei geringer. Der Strueli samt Kinderschar tritt meist auch im Pulk auf, denn alle 125 Mitglieder des Vereins sind auch Maskenträger.