Goldgelb, blank und sauber wie gewaschen leuchten die Frühkartoffeln aus der Kiste. Die Farbe ist gewissermaßen ein Markenzeichen: „Unsere Kartoffeln sind richtig schön gelb und dazu gut im Geschmack“, sagt Christoph Graf. Das liege am Duchtlinger Boden. Der sei durch Lehm- und Tonanteile zwar schwer, habe aber viele Mineralien und halte das Wasser besser. Dadurch hätten die Frühkartoffeln die Hitzeperiode gut überstanden.

Zur Freude nicht nur der Landwirte, denn am Sonntag, 11. September, lädt der Ort wieder zum Hördöpfelfäscht. Zum elften Mal von Duchtlinger Vereinen veranstaltet, wird das halbe Dorf auf den Beinen sein und Kartoffelgerichte in vielen Variationen anbieten. Dazu erfahren die Besucher in einer Ausstellung alles Wissenswerte rund um diese Knolle.

Wenig Regen hat zum Glück ausgereicht

Christoph Graf hat den Betrieb von seinem Vater Peter Graf übernommen und ist mit Leidenschaft Landwirt. Auch wenn man in diesem Beruf sehr vom Wetter abhängig ist: „In diesem Jahr gab es im Frühjahr nur wenig Regen, aber für die Kartoffeln hat die Menge ausgereicht“, sagt der Landwirtschaftsmeister. Regen sei auch nur für das Krautwachstum nötig. Sind die Kartoffeln reif, verwelke das Kraut und würde bei Regen auch wieder austreiben.

Mit der Ernte der Frühkartoffeln wurde Anfang Juli begonnen, wobei die allerersten von Hand geerntet werden, weil die Schale noch nicht fest ist. Auch wenn der Kartoffelanbau neben Ackerbau und Viehwirtschaft nur ein Nebenzweig ist, wachsen drei Sorten Frühkartoffeln und vier Sorten Einkellerungskartoffeln auf den Äckern der Familie Graf.

Kartoffeln halten bis ins nächste Jahr

Durch neue Züchtungen sprießt diese Knolle in immer neuen Varianten aus dem Boden. Dazu meint Christoph Graf: „Es gibt zig Sorten, aber man muss nicht jeden Trend mitmachen.“ Viele alte Sorten hätten sich auch bewährt. Bei Spätkartoffeln komme es darauf an, wie lange sie lagerfähig sind, ohne neu auszutreiben. Mit der richtigen Sorte reiche der Vorrat bis zur Ernte der Frühkartoffeln im nächsten Jahr. Im Kühllager würden sie auch frisch bleiben und ihren Geschmack behalten.