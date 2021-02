von Ingeborg Meier

Am Festplatz südlich der Bundesstraße 314 wird ein Jugendgrillplatz mit Schutzhütte gebaut. Der Standort ist als Favorit aus einer vom Hilzinger Gemeinderat angeregten Umfrage hervorgegangen.

Ratsherr Fabian Jutt (CDU) sprach der Verwaltung ein dickes Lob für die Beteiligung der Jugendlichen aus. Gut hundert Kinder, Jugendliche und junge Leute im Alter elf bis zwanzig Jahren hatten an der Umfrage teilgenommen. Mehr als die Hälfte der befragten Jugendlichen kann sich vorstellen, den geplanten Grillplatz aktiv mitzugestalten.

Räte sorgen sich wegen Lastwagen

Im Gemeinderat stieß der Standort mehrfach auf eine gewisse Besorgnis. Es könne hier vielleicht zu Gefahrensituationen kommen, gab Ralf Oßwald (FW) zu bedenken. In direkter Nähe sind Lastwagen-Stellplätze, die die Gemeinde an örtliche Gewerbetreibende verpachtet hat.

Hilzingen Folgen der Corona-Krise klopfen an: Hilzingen muss sich verschulden Das könnte Sie auch interessieren

Die Bäckerei-Fahrzeuge machten sich bereits gegen zwei oder drei Uhr am Morgen auf den Weg. Da könnte es schon vorkommen dass zu dieser Zeit noch Betrieb am Grillplatz sei, so Michael Jäckle (FW). Als Lösung für das Problem schlug Heidi Schmidle die Anlegung eines Fußwegs am nördlichen Rand des Festplatzes vor.