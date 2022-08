Die Frühkartoffeln sind geerntet, die Vorbereitungen gehen in die letzte Phase: Nach vier Jahren Pause lädt der kleine Ortsteil Duchtlingen am Sonntag, 11. September, von 10 bis 18 Uhr wieder zum Hördöpfelfäscht. Zum elften Mal von den Duchtlinger Vereinen veranstaltet, wird das halbe Dorf tatkräftig im Einsatz sein und Kulinarisches aus der Kartoffel anbieten. Goldgelb stehen vier Sorten zur Weiterverarbeitung bereit und wie Doerte Graf vom Organisationsteam sagt: „Die sind super in diesem Jahr.“

An den neun Essensständen wird es von Rahmsüppchen bis Raclette die bewährten Gerichte geben. Bis auf Kartoffel-Cordon bleu, das wurde von der Speisekarte gestrichen. Graf erklärt: „Die Frauen, die seit dem ersten Fest 1998 das aufwändige Kartoffel-Cordon bleu zubereitet haben, sind fast ein Viertel Jahrhundert älter.“

Jochen Oostinga (von links) füllte stets frischen Teig in die Pfanne, Patrick Bugil und Claudia Sonntag ließen die Kartoffelpuffer knusprig braun werden.

An Nachwuchs von jungen Leuten fehlt es aber nicht. Luisa Lier war schon bei der Planung dabei und wird mit Patrick Müller und Stephanie Graf die Verantwortung für einen Stand übernehmen. Auch der Kindergarten und die Schule sind wieder mit einem Stand dabei, mit selbstgebackenem Kuchen werden sich auch Hilzinger Bürgern beteiligen.

Umfangreiche Vorarbeit geleistet

So ein Fest fordert Einsatz von allen Beteiligten. Das neunköpfige Organisationsteam hat die Vorarbeit vom Abschluss einer Versicherung bis zur Müllentsorgung schon geleistet. „Wir sind froh, dass das Fest wieder stattfinden kann“, denkt Günter Tschacher zurück ans Jahr 2020, als die Planungen schon weit vorangeschritten waren und das Fest dann abgesagt werden musste.

Für Nachschub ist beim Essen gesorgt

In diesem Jahr steht nichts im Wege: Die Essensstände sind ausgestattet, Beigaben wie Schinken, Grillwürste und Apfelmus geordert. Und wie Marc Sauter sagt: „Was ausgeht, wird nachgeliefert.“ Es werde keine Engpässe beim Essen geben.

Die Vorbereitungen für die Gerichte beginnen einige Tage vor dem Fest. Doerte Graf betont: „Die Kartoffeln für neun Gerichte müssen nach dem Dämpfen alle erst mal geschält werden.“ Erst dann könnten sie für die einzelnen Gerichte gerieben und in Scheiben oder Würfel geschnitten werden.