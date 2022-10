Ein Auto ist am Montagnachmittag auf der Kreuzung Duchtlinger Straße und Mühlenstraße mit einem Traktor zusammengestoßen. Dies berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. So schildert sie den Hergang des Unfalls: Eine 51-jährige Mazda-Fahrerin war auf der Mühlenstraße in Richtung Duchtlinger Straße unterwegs. Auf der Kreuzung kam es zur Kollision mit einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Traktor, der auf der Duchtlinger Straße in Richtung Ortsausgang unterwegs war. Verletzt wurde niemand. Der am stark demolierten Mazda entstandene Schaden dürfte im Bereich von mehreren tausend Euro liegen.