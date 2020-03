von SK

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt war der Fahrer eines Kleinlasters auf der Bundesstraße in Richtung Tengen unterwegs und kam im Bereich einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. An dem LKW entstand Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Eigenen Angaben zufolge, musste er aber einem entgegenkommenden Autofahrer ausweichen, welcher verbotswidrig überholt hatte. Personen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Telefon (07731) 8880, zu melden.