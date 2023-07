Wer macht denn so was? Die Polizei ist auf der Suche nach vier unbekannten Tätern, die am Donnerstagabend in der Hilzinger Straße, in der Nähe des Gottmadinger Jugendtreffs zwei Jugendliche erpresst und dann bestohlen haben sollen. Was war passiert?

Laut Polizeiangaben hätten sich die zwei Jugendlichen im Alter von 15 und 17 Jahren zusammen mit Freunden gegen 19.45 Uhr an den Sitzbänken in der Nähe des Jugendtreffs aufgehalten. „Hier kam es zunächst zu einem Streit mit einer vierköpfigen Personengruppe. Im Verlauf des Gesprächs forderten die bislang unbekannten Täter die beiden Jugendlichen zur Herausgabe von Wertsachen auf“, teilt die Polizei in einer Mitteilung weiter mit.

Erst eingeschüchtert, dann geflohen

Beide Geschädigten seien dermaßen eingeschüchtert gewesen, dass sie sich von den Unbekannten durchsuchen ließen. Hierbei erbeuteten die Täter eine Powerbank und ein Ladekabel. Anschließend sei die Personengruppe laut Polizei zu Fuß in nicht bekannte Richtung geflüchtet. Die beiden Geschädigten seien nicht verletzt worden.

So werden die Unbekannten beschrieben

Der Polizei liegen folgende Personenbeschreibungen zu den vier unbekannten Tätern vor: Der erste Unbekannte war zwischen 16 und 18 Jahre alt, etwa 1,76 Meter groß und trug einen leichten Oberlippenbart. Er trug eine schwarze, breite Cargohose und einen grauen Pullover mit einer dünnen Weste darüber.

Der zweite Unbekannte war laut Polizeiangaben 1,70 Meter groß, zwischen 17 und 18 Jahre alt, hatte einen schwarzen Bart am Kinn und Hals sowie schwarze und lockige Haare mit Mittelscheitel.

Der dritte Unbekannte wird von der Polizei wie folgt beschrieben: Er trug eine weiße Trainingsjacke, hatte einen leichten und dunklen Oberlippenbart, sowie lockige Haare ebenfalls mit Mittelscheitel.

Der vierte Unbekannte trug eine Brille.

Die Kriminalpolizei in Konstanz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07531 9950 zu melden.