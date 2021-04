Ein Fiat 500 ist am Donnerstag auf der Gottmadinger Kornblumenstraße Richtung Industriepark von einem Laster eingeklemmt worden. Laut Polizei hat sich der Lasterfahrer falsch eingeordnet und beim Abbiegen den Kleinwagen übersehen. Der 59-jährige Fiat-Fahrer sei bei dem Unfall nicht zu Schaden gekommen, obwohl der Sattelzug an der gesamten Fahrerseite des Fiats entlang schrammte und laut Polizei Schaden von rund 16.000 Euro anrichtete.

Singen Als vor 40 Jahren ein Güterwaggon entgleiste – der Sohn des Verursachers erinnert sich Das könnte Sie auch interessieren

Wie es im Polizeibericht heißt, habe sich der 45-jährige, ortsunkundige Lasterfahrer mit dem Sattelzug auf der Geradeausspur der Kornblumenstraße eingeordnet, als wolle er die Kreuzung mit der Hauptstraße geradeaus in Richtung Industriepark passieren.

Ein Sattelzug hat einen Fiat 500 an der Kreuzung von Kornblumen- und Hauptstraße in Gottmadingen eingeklemmt. | Bild: Trautmann, Gudrun

Tatsächlich bog der Mann dann aber nach rechts ab, ohne auf einen Fiat 500 zu achten, dessen 59-jähriger Fahrer sich rechts neben dem Sattelzug korrekt auf der Rechtsabbiegespur der Kornblumenstraße eingeordnet hatte.

Frei Verfügbar Nichts mehr verpassen mit der Hegau-Mail: So erhalten Sie kostenlos die Themen ihrer Heimat am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

In der Folge schrammte der Sattelzug an der gesamten Fahrerseite des Fiats entlang und richtete an dem elektrisch betriebenen Kleinwagen erheblichen Sachschaden an. Personen kamen laut Polizei nicht zu Schaden.