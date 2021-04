von Dieter Britz

Singen – Es muss wohl mächtig gerumst haben, als etwa 1980 ein Güterwagen an der Einmündung der Ostendstraße in die Güterstraße den Zaun zum Güterbahnhof durchbrach und erst mitten auf der Güterstraße zum Stehen kam.

Bild: Dieter Britz

Im Rahmen einer Reportage über die Geschichte der Etzwiler Bahn veröffentlichte der SÜDKURIER am 11. Januar ein Bild davon. SÜDKURIER-Leser Lothar Schön (64) aus dem Singener Stadtteil Beuren fiel dieses Fotos sofort auf. „Es gehört zur Familiengeschichte meines vor 25 Jahren verstorbenen Vaters, der Bundesbahn-Beamter war“, erinnert er sich. „Mein Vater war damals der Verursacher der Waggonentgleisung an der Güterstraße. Er war Rangierer am Güterbahnhof in Singen und hat zu spät das Haltezeichen gegeben, so wurde der Waggon samt Rammbock auf die Güterstraße geschoben“ berichtet er weiter.

Bild: Dieter Britz

Der Vater stand per Funk mit dem Lokführer der Rangierlok in Verbindung. Da er aber kurzzeitig abgelenkt war, gab er dem Lokführer zu spät das Signal zum Anhalten und so geschah es, dass der Güterwagen in voller Fahrt den stabilen Rammbock und den Zaun durchbrach. Auf der anderen Seite der Straße stieß er noch an einen Laternenmast und knickte diesen um. Der Waggon kam erst mitten auf der Güterstraße zum Stehen und blockierte beide Fahrbahnen. Passiert ist bei diesem Vorfall weiter nichts, Personen wurden nicht verletzt und Fahrzeuge waren zu diesem Zeitpunkt auch nicht am Unfallort. Bis die Straße an dieser Stelle wieder befahrbar war, dauerte es allerdings mehrere Stunden.

Das Logo an der rechten Seite des Güterwaggons zeigt übrigens, dass er nicht der Bundesbahn gehörte, sondern den Schweizer Bundesbahnen (SBB). Also diente der Waggon dazu, Waren und Güter aller Art auf der Etzwiler Bahn zu transportieren. Die SBB hatten bis 2004, als der Güterverkehr auf der Etzwiler Bahn eingestellt wurde, einen eigenen Bereich im Güterbahnhof und dazu ein Zollamt zur Abfertigung der Waren. Der im Juli 1875 gestartete Personenverkehr war bereits im Jahr 1969 eingestellt worden.