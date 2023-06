Bereits zum vierten Mal in diesem Jahr ist ein Traktor im Hegau am Unfallort, als die Polizei eintrifft. Im aktuellen Fall sei die Zugmaschine am Freitagmorgen auf der Ebringer Straße in Gottmadingen mit einem Linienbus kollidiert. Gegen 8.30 Uhr sei der 55-jährige Traktor-Fahrer rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt auf die Straße gefahren und dabei mit einem auf der Ebringer Straße fahrenden Linienbus zusammen gestoßen.

In dem Bus, an dem durch die Kollision Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand, befanden sich zum Unfallzeitpunkt jedoch glücklicherweise laut Polizei keine Fahrgäste.