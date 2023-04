Zwei Personen sind bei einem Unfall am Kreisverkehr der Bundesstraße B34 am Ausbauende der Autobahn A81 laut Polizei verletzt worden. Ein 89-jähriger Ford-Fahrer habe am Freitag von der A81 kommend am Kreisverkehr die Kontrolle über sein Auto verloren. Er habe zunächst ein Verkehrsschild überfahren, bevor er in das Heck eines wartenden Audi prallte.

Gottmadingen Drei Verletzte bei Unfall zwischen Gottmadingen und Bietingen: Der Einsatz an der B34 ist beendet Das könnte Sie auch interessieren

Sowohl die 25-jährige Fahrerin als auch der 48 Jahre alte Beifahrer erlitten Verletzungen, begaben sich jedoch selbstständig in ärztliche Behandlung. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt rund 18.000 Euro.