von Sandra Bossenmaier

Jetzt endlich kann auch die Jugendfeuerwehr in Gottmadingen und den Teilorten loslegen. 121 Jahre nach Gründung der Freiwilligen Feuerwehr wurde im Hotel Sonne nach langen Planungen die Jugendfeuerwehr Gottmadingen gegründet. Per Handschlag wurden vom Kommandanten Stefan Kienzler 14 Jugendliche in die neue Jugendfeuerwehr aufgenommen. Für den Anfang erhielten sie alle als Zeichen der Zugehörigkeit ein T-Shirt mit dem Aufdruck: „Jugendfeuerwehr Gottmadingen“.

„Es war Zeit, jetzt eine Jugendfeuerwehr zu gründen“, so Kienzler am Abend der Gründungsversammlung. Viele Jahre habe man den Nachwuchs in der Freiwilligen Feuerwehr auch ohne Jugendarbeit generieren können. Wenn man aber zukunftsorientiert arbeiten wolle, könne dies ohne die Jugend künftig schwierig werden, so der Kommandant. Auch in seiner Arbeit als Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Konstanz erlebe er die Begeisterung der Jugendlichen. Dies löse auch in ihm Begeisterung aus, wohl wissentlich der Arbeit, die eine Jugendfeuerwehr mit sich bringt. Jetzt sei er gespannt darauf, wie es in der nächsten Zeit mit den neuen Jugendlichen laufe.

Start mit 14 Mitgliedern

Erst mal möchte man mit den 14 Jugendlichen aus der Gemeinde und den Teilorten starten. „Wir wollen uns an die Arbeit herantasten“, erklärt Jugendleiterin Katharina Ertl. Sie und Jugendleiter Lukas Dilger werden sich künftig um den Nachwuchs kümmern. „Das größte Gut der Feuerwehr ist die Kameradschaft“, betont Lukas Dilger. „Wir wollen neben Spaß auch wichtige Werte vermitteln“, ergänzt Katharina Ertl. Werte, die man sich manchmal auch erarbeiten müsse. Schnell wolle man mit dem gemeinsamen Probenbetrieb zu starten. Bereits für Anfang nächsten Jahres planen die Jugendleiter, die Gruppe zu vergrößern um dann weitere Kinder aufnehmen zu können.

Als Landesjugendleiter der Jugendfeuerwehren in Baden-Württemberg betont Andreas Fürst, dass man stolz darauf sei, mit der neuen aktuell 1024 Jugendfeuerwehren in Baden-Württemberg zu haben. „Jugendarbeit in der Feuerwehr ist für eine Kommune und die Gesellschaft wichtig“, so Fürst. Bei der Neugründung dabei sein zu können, freue ihn besonders. Denn das sei heutzutage ein besonderes Ereignis.

Katharina Ertl und Lukas Dilger sind die ersten Jugendleiter der neu gegründeten Jugendfeuerwehr Gottmadingen. | Bild: Sandra Bossenmaier

„Jugendfeuerwehr ist viel mehr als die Nachwuchsschmiede der Feuerwehr“, so Fürst. Es sei für die Jugendlichen ein Hobby mit Spaß und Freude, bei dem man Werte der Feuerwehr erlebe: Kameradschaft, Respekt, Verantwortung und Toleranz. „Für mich ist die Jugendfeuerwehr das schönste Hobby der Welt und das soll es auch für euch sein“, bekannte der Landesjugendwart.

Auch Andreas Zeller, Kreisjugendwart des Kreisfeuerwehrverbandes Konstanz, betonte wie wichtig eine attraktive Jugendarbeit in der Feuerwehr ist. „Wir können viel mit unserem Material arbeiten, aber es braucht auch gute Leute, die es bedienen können“, so Zeller.

Bereits vor der Gründung erfuhr die Jugendfeuerwehr großzügige Unterstützungen und Spenden. Dass die Gottmadinger Kameraden bei dem beliebten Zeltlager der Jugendfeuerwehren fehle, das dürfe nicht mehr sein, findet Burkhard Raff, Vorsitzender des Fördervereines der Freiwilligen Feuerwehr Gottmadingen. Künftig wird auch die Gottmadinger Feuerwehrjugend beim Zeltlager der Jugendfeuerwehren dabei sein können: Zelte und Feldbetten wurden bereits angeschafft.