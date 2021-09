Leider hat es diesmal geklappt. Am Montag ist eine 95-jährige Frau aus Gottmadingen um mehrere tausend Euro gebracht worden, weil sie einem betrügerischen Anrufer vertraut hat. Laut Meldung des Polizeipräsidiums Konstanz habe am Montag gegen 10 Uhr der Anrufer bei der Frau in einer Seniorenwohnanlage angerufen und sich als Arzt des Krankenhauses Singen ausgegeben. Er teilte mit, dass ein Sohn der Angerufenen schwer an Corona erkrankt sei und dringend ein Medikament aus der Schweiz benötige. Er forderte mehrere Tausend Euro für das Medikament.

Frau holt das Geld bei Seniorin ab

Die geschockte Frau gab bereitwillig Auskunft, dass sie einen niederen fünfstelligen Geldbetrag in ihrer Wohnung habe und diesen zur Verfügung stellen könne. Laut Polizei klingelte gegen 11 Uhr eine etwa 40-jährige Frau bei der besorgten Seniorin und holte das Geld ab.

Bei der Abholerin handelte es sich um eine zwischen 1,70 und 1,75 Meter große, schlanke Frau. Sie hat dunkle, schulterlange, glatte Haare und trug bei der Geldübergabe ein knielanges, dunkles Kleid mit Blumenmuster und kurzen Ärmeln, dazu dunkle Halbschuhe. Die Polizei bittet Personen, die im Bereich des Anneliese-Bilger-Platzes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder die Frau sahen, sich mit der Kriminalinspektion, Telefon (0 77 21) 60 10, in Verbindung zu setzen.

Es gibt vermehrt Anrufe der Masche „Schockanrufe“ im Landkreis Konstanz

In den vergangenen Tagen ist es im Bereich Singen und Stockach vermehrt bei älteren Menschen zu solchen „Schockanrufen“ mit genau diesem Muster gekommen. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche und empfiehlt im Falle eines solchen Anrufes das Gespräch zu beenden, einige Minuten zu warten und anschließend die örtliche Polizei oder nahestehende Verwandte oder Bekannte anzurufen.

Sprechen Sie mit älteren Mitbürgern Ihres Umfeldes über diese Betrugsfälle und sensibilisieren Sie diese für die richtige Handlungsweise in einer Anrufsituation. Weitere Tipps und Hinweise gibt es auf den Seiten der Polizei unter www.polizei-beratung.de.