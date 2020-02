Fünf Architekten haben ihre Pläne für ein Fahrradparkhaus in Gottmadingen präsentiert, für einen Entwurf hat sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag entschieden: Das Architekturbüro Häring aus Aldingen soll seinen Plan ausarbeiten, das einen langgezogenen, zweigeschossigen Bau vorsieht. Zwei der fünf Entwürfe wurden wegen der hohen Kosten gar nicht mehr besprochen, die Angebote lagen bei 876 893 Euro und 1 038 000 Euro und waren damit mehr als doppelt so teuer wie ursprünglich gedacht.

138 Plätze für 507.277 Euro

Der nun beschlossene Entwurf rechnet mit Kosten von 507 277 Euro. Dafür sollen die Gottmadinger 138 Radstellplätze, drei Plätze für Lastenräder sowie Raum für Schließfächer und Poststation bekommen. Diskutiert wurde darüber, wie weit ein schützendes Dach über den Bussteig ragen soll, wie sich der Bedarf entwickeln wird und ob ein Holzbau zu rasch durch Vandalismus zerstört werden würde.

Es ging um ein Abwägen zwischen Optik und Funktion, als die Gemeinderäte ausführlich über Vor- und Nachteile der drei verbliebenen Entwürfe sprachen. „Es ist ja auch ein Aushängeschild für die Gemeinde, denn das hat sonst keiner“, sagte Ulrich Rüede (Freie Wähler).

Das Fahrradparkhaus wird eine Mischung aus Holz und Beton

Beim ersten und letzlich beschlossenen Entwurf soll eine Rampe zwei Geschosse verbinden. Im Erdgeschoss finden sich ein abschließbarer Bereich und Schließfächer, oben dann weitere Fahrradbügel. Endgültig sind die Details aber noch nicht, wie Bürgermeister Michael Klinger betonte: Die Rampe kann noch vom Gebäudeinneren an den Rand verlegt werden, damit Radler nicht so lange schieben müssen. Mit dem Beschluss beginne die Umsetzung, erklärte Klinger, der überarbeitete Entwurf soll dann im Ausschuss für Technik und Umwelt präsentiert werden. Dann werde auch klarer, wann was umgesetzt werde. Klar ist, dass es einen gesicherten Bereich geben soll für Kunden mit Monats- oder Jahreskarten.

Schön, aber wenig sinnvoll: Holzträger könnten zum Schnitzen einladen

Schnell deutlich wurde, dass der zweite Entwurf des Architekturbüros Tafkal zwar schön, aber wenig sinnvoll für Gottmadingen sei: „An der Stelle ist das ein bisschen zu viel gewollt“, befand Bürgermeister Klinger. Denn der eingeschossige Bau mit Holzträgern bot viel Angriffsfläche für Vandalismus, waren sich die Räte einig: „Die Gefahr ist groß, dass einige versuchen werden, zu schnitzen“, sagte Joachim Dutt vom Bauamt auf Nachfrage von Bernd Schöffling (CDU). Für 483 818 Euro hätten 84 Fahrräder und drei Lastenräder einen Platz finden sollen – mit 5561 Euro pro Fahrrad war das der teuerste Entwurf der zweiten Beratungsrunde.

Statt alter Baracken soll am Gottmadinger Bahnhof künftig ein modernes Fahrradparkhaus mit mindestens 80 Plätzen stehen. | Bild: Arndt, Isabelle

Gemeinde errechnet Preis pro Parkplatz

Dabei machten die unterschiedlichen Preisangaben es den Gemeinderäten im Vorfeld schwer, die Kosten zu vergleichen: Das eine Büro rechnete den Abbruch des bisherigen Unterstands bereits ein, das andere nicht. Das eine kalkulierte mit einer teuren Schließanlage, das andere nicht. Und das eine nannte Brutto-Preise, das andere Netto. Joachim Dutt hat nach der Ausschusssitzung vergangene Woche eine Übersicht erstellt und dabei die Kosten pro Rad berechnet.

Bei Idee aus Gottmadingen sehen Räte zu wenig Luft nach oben

Das Architekturbüro Siegenführ und Gassner aus Gottmadingen lag preislich in der Mitte: 359 718 Euro sind zwar die niedrigsten Gesamtkosten, doch weil nur 76 Radparkplätze und zwei für Lastenräder geplant waren, macht das 4612 Euro pro Parkplatz. Bürgermeister Klinger erklärte, dass die hiesigen Architekten erstmal mit einem kleinformatigen Radparkhaus den Bedarf abdecken möchten. Falls es mehr Plätze brauche, könne man in der Nähe ein weiteres errichten. Allerdings erklärte er später auch, dass die Höhe der Zuschüsse von der Zahl der untergestellten Räder abhänge.

„Da fehlt mir die Luft nach oben“, sagte Bianca Fleischmann (Freie Wähler) zur Zahl der Fahrradparkplätze und sprach sich deshalb für die Idee aus Aldingen aus. Diese Luft fehlte wortwörtlich auch Thomas Barth (CDU), der bei dem eingeschossigen Bau eine Kollisionsgefahr mit Bussen sah: Das Dach, das Wartenden Schutz bieten soll, sei weniger als vier Meter hoch und damit auf ähnlicher Höhe wie ein Bus. Wegen solcher Einwände stimmten schließlich elf Gemeinderäte für den ersten Entwurf und sechs für den dritten. Einer enthielt sich.

