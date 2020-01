Gottmadingen vor 2 Stunden

Ein eigenes Parkhaus nur für Räder: Gottmadingen will dafür bis zu 400.000 Euro investieren

Noch ist der Bahnhofvorplatz in Gottmadingen recht unscheinbar und Räder können nur in einem rostigen Zweckbau verstaut werden. Doch das soll sich ändern und dafür hat sich die Gemeinde auch in der Nachbarschaft umgesehen.