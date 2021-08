von Ingrid Ploss

Eine Ära geht zu Ende. 24 Jahre, von 1997 bis 2021, war Gerhard Rothacher Ärztlicher Leiter der Neurorehabilitation der Kliniken Schmieder in Gailingen. Getreu dem Motto „nie aufgeben“ setzte er sich stets für seine Patienten und für eine harmonische Zusammenarbeit innerhalb der Kliniken ein.

In der Neurorehabilitation geht es nicht zuletzt darum, Patienten wieder in ihr gesellschaftliches Leben zu reintegrieren, und Innovation und ständige Weiterentwicklung möglicher Behandlungsmethoden war Gerhard Rothacher dabei stets wichtig. Neben seiner Fachkompetenz machten ihn Empathie, kollegiale Zusammenarbeit im Klinikum und das Verhältnis zu Patienten und Angehörigen zu einer prägenden Persönlichkeit im Haus.

Gerhard Rothacher (re.), langjähriger Ärztlicher Leiter bei den Kliniken Schmieder, sagt Ade. Sein Nachfolger als Leiter der Neurorehabilitation ist Christoph Herrmann (li.). | Bild: Ingrid Ploss

Dies war bei der festlichen Verabschiedung von Rothacher im Saal der Kliniken Schmieder in Gailingen nun deutlich zu spüren, sie geriet herzlich und bewegend.

Mitarbeiter, Vertreter der Geschäftsführung sowie Gäste waren zusammengekommen, um ihre Wertschätzung auszudrücken. Mit bewegenden Worten bedankte sich im Namen der Geschäftsführung sowie der Familie Schmieder Lisa Friedrich-Schmieder bei Rothacher.

Beim Apéro würdigen und danken zahlreiche Gäste persönlich Gerhard Rothach (vorn, Mitte). | Bild: Ingrid Ploss

Würdigende Worte fanden auch Prof. Joachim Liepert für das Ärztliche Leitungsteam sowie Jörg Krumm, Geschäftsleiter Gailingen und Standortführung. Betriebsrat Roland Wittmer betonte den respektvollen Umgang, der selbst bei Meinungsverschiedenheiten mit gegenseitiger Achtung zum Tragen gekommen sei.

Sichtlich gerührt von so viel Würdigung bedankte sich Gerhard Rothacher herzlich für fruchtbare, gute Zusammenarbeit. Trotz der Freude auf den Ruhestand schwinge etwas Wehmut mit, die Klinik jetzt zu verlassen. „Ich bin mir aber sicher, dass mit meinem Nachfolger Dr. Christoph Herrmann eine gute Wahl getroffen wurde“, sagte Rothacher.

Es sei eine glückliche Fügung, dass ein ehemaliger Studienkollege den Führungsstab übernehme. „In der Einarbeitungszeit durften wir uns wieder neu und besser kennenlernen sowie gleiche Ziele und Ansätze feststellen.“