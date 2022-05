von Ingeborg Meier

Eine bereits von begeisterten Freeridern (Radfahrer, die sich im freien Gelände bewegen) angelegte Mountainbike-Strecke soll nun offiziell freigegeben werden. Das hat der Gailinger Gemeinderat nach einer gründlichen Untersuchung zweier Sachverständiger entschieden.

Die Strecke sei insgesamt in einem guten Zustand, so das Urteil der Fachmänner. Einzelne Hindernisse müssten jedoch noch entschärft werden. Andernfalls wäre der Parcours in die Kategorie mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad einzuordnen – und damit in die Kategorie mit dem höchsten Anspruch an Fahrer und Streckensicherung.

Voraussetzungen für Nutzung und Pflege müssen noch geklärt werden

Sobald die Nachbesserungen erfolgt sind, soll die Strecke vom Bund Deutscher Radfahrer nochmals überprüft und abgenommen werden. Der Radsportclub Gottmadingen hat seine grundsätzliche Bereitschaft signalisiert, die Mountainbiker als Untergruppe aufzunehmen.

Es müsse aber noch mit den Jugendlichen abgeklärt werden, unter welchen Voraussetzungen die Strecke genutzt werden kann, und wie das Areal gepflegt werden soll.

Gemeinde kommt Herzenswunsch nach

Mit dem Entschluss wird zügig ein Vorhaben umgesetzt, das sich während des letztjährigen Jugendforums der Hochrheingemeinde als Herzenswunsch der jungen Leute herauskristallisiert hatte.

Das Jugendforum war eine Veranstaltung im Rahmen des Projekts „Jugendliche und Erwachsene miteinander in Dialog bringen“ des Vereins Integrierte ländliche Entwicklung (ILE) Bodensee. Entwickelt wurde das Projekt gemeinsam mit dem Kreisjugendring Konstanz und dem Kreisjugendreferat des Landkreises Konstanz.

Jugend und Kommunalpolitiker sollen ins Gespräch kommen

Ziel ist es, den Dialog zwischen Kommunalpolitikern und Jugendlichen in ländlichen Gemeinden zu initiieren und zu fördern. Vor allem in Gemeinden, in denen es, wie in Gailingen, kein hauptamtliches Personal für Jugendarbeit und keine fest installierten Formen der Jugendbeteiligung gibt.

Schlussendlich soll so ein auf die Gemeinde und ihre Gegebenheiten passgenaues und nachhaltiges Beteiligungsformat entstehen. An dem Projekt nehmen in der näheren Region auch die Gemeinden Hilzingen, Tengen und Volkertshausen teil.