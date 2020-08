„Ohne Mut ist Wissen unfruchtbar“ – die titelgebenden Worte des spanischen Jesuiten und Hochschullehrers Baltasar Gracián y Morales aus dem 17. Jahrhundert scheinen wie geschaffen für einen Rückblick auf den Abschluss von Schülern eines Jahrgangs von Schloss Gaienhofen. Nach umfangreichen Überlegungen, wie in diesem Jahr eine würdige Feierstunde für die Absolventen der drei Schulzweige möglich sein würde, entschied sich die Schulleitung laut einer Pressemitteilung der Schule in Abstimmung mit allen Interessengruppen zu drei getrennten Feierstunden. Es habe die Hygiene-Vorschriften ernst zu nehmen gegolten, um nicht möglicherweise zu einem sogenannten Hotspot für die Verbreitung des Virus zu werden.

Schulgründung liegt übe 100 Jahre zurück Die Evangelische Schule Schloss Gaienhofen steht in freier Trägerschaft der Schulstiftung der Evangelischen Landeskirche in Baden. Seit der Gründung als erstes deutsches Landerziehungsheim für Mädchen im Jahr 1904 hat sich das Bildungsangebot nach der Neugründung als Evangelische Internatsschule Schloss Gaienhofen im Jahr 1946 stetig weiterentwickelt und umfasst ein Allgemeinbildendes Gymnasium, ein Wirtschaftsgymnasium, ein Sozialwissenschaftliches Gymnasium, ein Aufbaugymnasium und eine Realschule. Alle Schulzweige sind staatlich anerkannt.

Die Größe der zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten und das Abstandsgebot ließen nur Schüler und einige Lehrer zu, Eltern konnten durch eine aufwendige technische Installation die Feiern zu Hause am Computer mitverfolgen. Sie freuten sich mit den Schülern über mehr als erfreuliche Ergebnisse, betont die Schulleitung. Beide Gymnasien schließen mit einem Gesamtdurchschnitt von 2,2 ab – jeweils eine Schülerin erreichte dabei den Traumdurchschnitt von 1,0 – Lina de Boni im Allgemeinbildenden Gymnasium und Julie Wagner im Beruflichen Gymnasium.

Die zweite Gruppe von Abiturienten des Allgemeinbildenden Gymnasiums von Schloss Gaienhofen bei der Abschlussfeier. | Bild: Marina Bischofberger

„Doch was ist, wenn es kein ‚nach Corona‚ gibt, wenn das Dauerzustand bleibt?“, eröffnete Schulleiter Dieter Toder seine aufrüttelnden Gedanken an die Abiturienten des Allgemeinbildenden Gymnasiums. Er konfrontierte die Absolventen mit einer Realität, die Schülern trotz aller Freude über einen guten Schulabschluss bewusst mache, dass es jetzt an ihnen liege, auf die Krisenhaftigkeit einer Welt zu reagieren, die unsere Gesellschaft durch ihren Lebensstil verantworten müsse. „Diese Gesellschaft kann es sich schlicht nicht mehr leisten, so unsozial, so fossil, so gestresst, so hypermobil, so krank zu sein“, zitierte Toder aus einem Artikel von Bernd Ulrich aus der Wochenzeitung „ZEIT„. Dieser Anspruch werde dann von einer Frage der Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit zusätzlich zu einer Frage der ökonomischen Vernunft und der Freiheit, schlussfolgerte Dieter Toder weiter.

Die dritte Gruppe von Abiturienten des Allgemeinbildenden Gymnasiums von Schloss Gaienhofen bei der Abschlussfeier. | Bild: Marina Bischofberger

Die Leiterin der Realschule, Larisa Maras, hakte in ihrer Ansprache an die Realschulabsolventen ein, als wäre es abgesprochen: „Das alles kann Angst machen und lähmen. Oder vor allem euch, die junge Generation, motivieren, Dinge anzupacken und zu verändern. Denn was ändert sich, wenn Wissen nicht genutzt wird? Wir sind überzeugt davon, dass es jede und jeder unter euch schaffen wird, die eigene Zukunft in die Hände zu nehmen und genügend Mut und Ausdauer haben wird, ihren oder seinen Platz im Leben und der Welt zu finden“, drückte Larisa Maras ihr Vertrauen in die Absolventen aus.

Die Abiturienten des Beruflichen Gymnasiums versammelten sich zum Gruppenbild auf dem Sportplatz der Schule Schloss Gaienhofen. Hier die erste von zwei Gruppen. | Bild: T. Urban

Gunnar Horn, Leiter der Beruflichen Gymnasien, spann den Gedanken weiter, indem er auf divergierende Menschenbilder und miteinander konkurrierende Wertvorstellungen abhebt, mit denen sich die Absolventen des Wirtschafts- und des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums befasst hatten. „Profitmaximierung, hemmungsloser Konsum, um sich selbst und anderen seinen Status zu beweisen, das Recht des Stärkeren und die Ausbeutung der ökonomisch Schwachen und der Natur – das sind die Werte von gestern, die die Krisen vor Corona ausgelöst haben.“

Die Abiturienten des Beruflichen Gymnasiums versammelten sich zum Gruppenbild auf dem Sportplatz der Schule Schloss Gaienhofen. Hier die zweite von zwei Gruppen. | Bild: T. Urban

Schulabgänger auf der ganzen Welt, so setzte Horn seine Gedanken fort, „haben so wie ihr gesehen, dass die Menschen in einer existentiellen Krise durchaus altruistisch handeln können, wenn ihre politischen Führer Werte und Regelwerke entwerfen, die dem Leben dienen. Der Eigennutz hat nicht das letzte Wort in unserer Gesellschaft. Das ist die hoffnungsvolle Botschaft der Coronakrise.“

Sie haben die Mittlere Reife auf der Realschule in der Schule Schloss Gaienhofen erworben. | Bild: L. Maras

Wahrscheinlich gibt es keine motivierendere Botschaft als der Appell von Gunnar Horn, die für alle Absolventen von Schloss Gaienhofen gelten soll: „Dient dem Leben. Hört auf euer Herz und gestaltet die politischen und ökonomischen Regeln so, dass eure Kinder einmal mit Optimismus ihr Abitur feiern können. Nutzt eure Macht als Konsument und Wähler und gebt fairen Arbeitsbedingungen und nachhaltigen Technologien eine Chance.“