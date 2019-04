Gaienhofen vor 3 Stunden

Prozess-Eröffnung gegen mutmaßlichen Höri-Brandstifter

Der mutmaßliche Brandstifter des historischen Hof Balisheim in Gaienhofen kommt nun doch vor Gericht. Das Oberlandesgericht hat entschieden, dass der Tatverdacht ausreicht, um ein Verfahren zu eröffnen. Der Prozess beginnt am 27. Juni. So lange bleibt er auf freiem Fuß.