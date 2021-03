Zuletzt waren die Infektionszahlen in Engen mit einer Inzidenz von 35 erfreulich niedrig. Seit dieser Woche sind die Zahlen aber wieder deutlich angestiegen. Aktuell gibt es in der Hegaugemeinde 29 mit dem Coronavirus infizierte Menschen. Das hat einen Inzidenzwert von rund 242 zur Folge. Auf SÜDKURIER-Nachfrage gab Hauptamtsleiter Patrick Stärk zu verstehen, dass es sich hier nicht um einen zentralen Ausbruch in einer Firma oder Einrichtung handle. Laut Stärk verliefen die Ansteckungen zum Großteil diffus, das heißt es sind mehrere Haushalte unabhängig voneinander von der Infektion betroffen.

Gemeinsames Testzentrum für den oberen Hegau

Gleichzeitig geht in Engen das Testzentrum am Medizinischen Versorgungszentrum an den Start, so die Mitteilung der Verwaltung. Ähnlich wie in anderen Gemeinden, sollen hier Schnelltests vorgenommen werden. „Das Medizinische Versorgungszentrum bietet gemeinsam mit der Stadt Engen, neben den ansässigen Ärzten und Apotheken, eine erste Testung für die Bürger und Bürgerinnen aus den Gemeinden Engen, Aach, Tengen und Mühlhausen-Ehingen am Samstag im Medizinischen Versorgungszentrum im Engener Krankenhaus in der Hewenstraße an“, so die Meldung der Stadt. Die Terminvergabe für diesen Teststart sei aber bereits abgeschlossen, so stärk

Weitere Test-Termine werden noch bekannt gegeben

Danach, so die Verwaltung, sollen bis auf Weiteres zusätzliche Testtage angeboten werden. Wo und wann diese genau stattfinden, werde demnächst bekannt gegeben, da die Planungen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen seien.