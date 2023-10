Frank Lammering, 47 Jahre, scheidet aus dem Vorstand der Sparkasse Engen-Gottmadingen aus. Dies teilt die Sparkasse Engen-Gottmadingen in einer Pressemeldung mit. Lammering sei seit über drei Jahren im Vorstand für das Firmenkunden- und Privatkundengeschäft, den Eigenhandel der Sparkasse wie auch für das Vertriebsmanagement zuständig gewesen. Spätestens zum 1. Juli 2024 wechsle er zur größeren Sparkasse Bodensee in den Vorstand und bleibe damit dem Süden treu, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Der Verwaltungsratsvorsitzende der Sparkasse Engen-Gottmadingen, der Engener Bürgermeister Johannes Moser, dankte, auch im Namen der Vorstandsvorsitzenden, Andrea Grusdas, dem scheidenden Vorstandsmitglied: „Frank Lammering hat in einer herausfordernden Zeit mit Corona, Inflation oder den geopolitischen Auseinandersetzungen die Sparkasse wesentlich mitgestaltet. Wir bedauern sein vorzeitiges Ausscheiden sehr und bedanken uns für seine erfolgreiche Arbeit“, so Bürgermeister Moser. „Wir wünschen ihm für seine berufliche und persönliche Zukunft alles Gute. Die Sparkasse wird das Verfahren zur Neubesetzung zeitnah einleiten und für das künftige Vorstandsduo wieder eine gute Entscheidung treffen“, kündigt Johannes Moser in der Mitteilung an.