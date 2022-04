Beim Engener Ostermarkt haben sich traditionell Menschenscharen aus der weiten Region durch die Engener Altstadtgassen gedrängt. Bei der pandemiebedingt kleineren Version, dem Osterzauber Aktionstag a diesem Sonntag, war die Besucherzahl überschaubarer – aber dennoch ansehnlich. Das Fazit fiel trotz winterlicher Witterung bei Organisatoren, Händlern und Standbetreibern schließlich positiv aus.

Vielseitiges Angebot

Besonders für Familien gab es beim Aktionstag ein vielseitiges Angebot. Kinder konnten sich beim Spieleangebot hinterm Rathaus austoben, eigene Osterbuttons gestalten oder bunte Farbildbilder an der Farbschleuder des Kindergartens St. Wolfgang kreieren. Nach der Vorleseaktion in der Stadtbibliothek bekamen die Kinder liebevoll gestaltete Tütchen mit Samen mit nach Hause.

Singen Die City lockt: Singens Kunden kommen wieder Das könnte Sie auch interessieren

Über sehr viel Nachfrage konnte sich die Seilerin auf dem Marktplatz freuen. „Um 16 Uhr waren die Luftballons aus und bei der Ostereiersuche im alten Stadtgarten wurden wir fast überrannt“, beschreibt Organisatorin Sabrina Küchler von der Engener Stadtverwaltung.

Das Kasperle-Theater, das witterungsbedingt vom geplanten Open-Air-Standort in die städtischen Räumlichkeiten des ehemaligen Klosters St. Wolfgang umziehen musste, war dennoch sehr gut besucht. „Alle drei Vorstellungen waren komplett voll“, freut sich Sabrina Küchler.

Sie hatten beim Osterzauber Aktionstag alle Hände voll zu tun: Zugunsten des Kindergartens St.Wolfgang backten Verena Laufer (von links), Nadine Schäfer und Monika Schroth Waffeln. | Bild: Kerle, Helene

Aber die Besucher des Aktionstags nutzten den verkaufsoffenen Sonntag natürlich auch zum Einkaufsbummel. So auch im Schuhgeschäft Fünfzehn. Inhaberin Nicole Schriewer freute sich über die gute Nachfrage, auch wenn der Ostermarkt sonst noch mehr Menschen in ihren Laden gebracht habe.

Zeitweise ging es an den drei Ständen für Essen und Trinken auf dem Kirchplatz hektisch zu. Kuchen, Waffeln, Wurst und wärmender Glühwein entpuppten sich als wahre Verkaufsschlager. Die Organisatoren am Stand des Kindergartens St. Wolfgang mussten noch einmal Grillwürste nachordern. Für musikalische Unterhaltung sorgten Drehorgelspieler Jürgen Laufer und die Alphornbläser.

Frei Verfügbar Nichts mehr verpassen mit der Hegau-Mail: So erhalten Sie kostenlos die Themen ihrer Heimat am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

Und das Programm geht bis Ostern weiter, wie die Organisatoren ankündigen: Noch bis zum 18. April findet die Osterrallye statt, für die es Teilnahmekarten im Bürgerbüro gibt. Und wer mag, kann bis 12. April noch seine Post an den Osterhasen in den Hasenbriefkasten am Bürgerbüro einwerfen.