von Holle Rauser

Am Stand des Engener „Repair-Cafés“ surrt eine ältere Nähmaschine, dahinter wird eine Espressomaschine überprüft. Das Team dieser „Abfallretter“ gibt es in Engen seit knapp einem Jahr. „Viele Kommunen haben schon Repair-Cafés“, erzählt Mitglied Sascha Wassmer. Nach dem Schnuppern beim Gottmadinger Repair Café hätten sich einige Kollegen aus der Firma allsafe in Engen entschlossen, den kostenlosen Reparaturdienst anzubieten.

Nachhaltiger Umgang mit Material

Auf dem Firmengelände von allsafe fand denn auch jüngst der „Tag der Kreislaufwirtschaft“ statt, in Kooperation mit der Stadt Engen und weiteren Teilnehmern – laut Mitarbeiterin Heike Hundertmark eine Mischung aus Familientag, Projektvorstellung und Infoveranstaltung mit Einblicken in die Themen Recycling und nachhaltigen Umgang mit Material und Gegenständen.

„Wir wollen die Idee der Kreislaufwirtschaft vermitteln“, erklärt Hundertmark. Das Unternehmen selbst stellte die eigenen Ansätze zu ressourcenschonender Produktion vor. So könnten die Kunden zum Beispiel beschädigte oder defekte Ladungssicherungsbalken abholen lassen. „Vor Ort wird dann repariert oder recycelt“, so Hundertmark. Auch die Systeme anderer Hersteller können abgegeben werden. „Wir wollen so viel Rohstoff wie möglich wiederverwenden.“ Die Gurtreste gehen zum Startup Boot nach Berlin: Dort werden daraus hippe Einkaufstaschen genäht.

Alle Infos rund um das Thema Müll

Bürgermeister Johannes Moser betonte, gerade vor dem Hintergrund von Energiekostenanstieg und Klimaschutz sei ein nachhaltiger Umgang mit Ressourcen und Gebrauchsgütern wichtig. Der Müllabfuhrzweckverband hatte ein Müllfahrzeug auf den Hof gestellt, Geschäftsführer Eckhardt Pfeiffer und einer seiner Mitarbeiter standen für Fragen rund um Sperrmüll Rede und Antwort. Pfeiffer appellierte, gebrauchte Möbel lieber zu verschenken oder auf lokalen Portalen anzubieten. 50 Prozent der Sperrmüllmöbel seien im Grunde wiederverwendbar. Auch der Handyreparaturservice PC twenty war vor Ort. Gerade Smartphones sollten schon vom Materialwert her repariert werden.