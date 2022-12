von Jürgen Waschkowitz

Auf Bewährtes griff der TV Engen bei seiner diesjährigen Jahresabschlussschau zurück. Unter dem Motto „Best of – der letzten 20 Jahre“ war diese Leistungsschau auch gleichzeitig der Abschluss des Jubiläumsjahres 175 Jahre TV Engen. Die weit über 100 Teilnehmer der Schau, von den Eltern-Kind-Turnen-Kleinsten bis zu den Leistungsturnerinnen, boten den Zuschauern einen bunten Querschnitt ihres Könnens und einen Überblick über die vielfältigen Angebote des größten Sport-Vereins in Engen.

Nach zweijähriger Corona-bedingter Auszeit war es aber auch eine Demonstration der Freude über die Möglichkeit, wieder gemeinsam sportliches Tun zu erleben und zu leben. Besonders deutlich wurde dabei die Maxime des Vereins „Wir sind eine große Familie.“

Der Turnverein Auf 175 Jahre kann der TV Engen mit Stolz zurückblicken. Am 24. Juni wurde dieses seltene Jubiläum in der Stadthalle Engen gefeiert. Der TV Engen ist der größte Verein in Engen und hat derzeit etwa 140 Mitglieder. Beim TV können Eltern schon mit ihrem sechs Monate alten Nachwuchs den Eintritt in eine sportliche Laufbahn einschlagen. Neben der klassischen Turmabteilung werden Leichtathletik, verschiedene Ballsportarten, Fitness und Tanz angeboten. Überdies werden in der Abteilung Circus Casanietto zirzensische Techniken trainiert und präsentiert.

Nach Pause geht es wieder mit vollem Programm los

„Wir sind unendlich froh, dass wir nach den Corona-bedingten Ausfällen, dieses Jahr wieder mit dem vollen Programm beginnen und unser 175-jähriges Jubiläum gebührend feiern konnten“, verkündet Marita Kamenzin, Vorsitzende des Vereins, Moderatorin und Ansprechpartnerin in allen Belangen. Das Jubiläumsjahr mit seinen zahlreichen Veranstaltungen habe schon „viel Kraft und Energie gekostet“, lässt die Vorsitzende wissen.

„Und deshalb haben wir uns für den Abschluss des Vereinsjahres gedacht, wir setzen auf Bewährtes und schon Vorhandenes“, so Marita Kamenzin weiter. Das tat der Veranstaltung aber keinen Abbruch: Das mehrstündige Programm mit Kindern und Jugendlichen voller Energie, wurde eine fabelhafte Schau.

Kinder wollen zeigen, was sie können

Es ist erstaunlich und faszinierend, dass nach den Pandemiejahren, in denen fast alles stillstand, wieder alle voller Energie und Ehrgeiz sind, und welchen Einsatz sie auch wieder an den Tag legten. Auf der Bühne wuselte es nur so von Kindern, denen anzumerken war, dass zeigen wollten, was in ihnen steckt und was sie können. Ob auf dem Boden, Balken oder am Reck, alle Übungen waren nahezu perfekt und wurden mit Selbstsicherheit und zur Schau getragener Lässigkeit vorgeführt.

Auch kleine Patzer gehörten dazu, wenn der Bewegungsablauf nicht ganz stimmte, der Partner in der entgegengesetzten Richtung lief, oder der Ball ein Eigenleben entwickelte. Aber sie wurden elegant überspielt und zwischen den Übungen winkten die kleinen Turner auch mal den Eltern oder Oma und Opa glücklich und gönnerhaft zu.

Als Helden der Kindheit präsentierten die Jüngsten des TV Engen ihr Können auf der Matte..Bild: Jürgen Waschkowitz

Gekonnt, streckenweise richtig profihaft, boten alle Teilnehmer einen Querschnitt des Angebotes beim TV Engen und bezauberten mit tollen Ideen und Kostümierungen. Das Repertoire der Vorführungen reichte von der Turn-WM in Engen, über eine Reise in den Süden, der Frage was ich werde, wenn ich groß bin, bis zur Safari durch Afrika, den wilden Westen und in die märchenhafte Disney Welt.

„Volle Kraft voraus“, hieß es nach der Pause. Die Superstars des TV Engen präsentierten sich, und die Kleinsten erzählten von Märchen, Sagen und Geschichten. Auch die Helden der Kindheit durften auftreten sowie die Weltreisenden des TV Engen. Und zum Abschluss gab es die Stars in der Manege, den Circus Casanietto mit einem bunten Überblick seiner Künste: „Circus total, bei Licht und illuminiert“, heiß es da.

Rotkäppchen in Aktion: Respekt vor dem Sprung in Tiefe..Bild: Jürgen Waschkowitz

Und das Repertoire ist groß: Ob mit dem Ball, Tuch und dem Reifen, ob Tänze, Jonglage oder meisterliches Bodenturnen, die Weltmeister von morgen beherrschten nicht nur ihre Übungen, sondern begeisterten mit ihren Vorführungen auf ganzer Linie. „Es hat ganz viel Spaß gemacht, alle waren voll bei der Sache und haben gezeigt, was sie können. Es war ein gekonnter und würdiger Abschluss unseres Jubiläumsjahres“, freut sich Marita Kamenzin sichtlich stolz.