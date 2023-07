Bunte Lampions in den historischen Gassen sollen für noch mehr Sommer-Feier-Stimmung beim Altstadtfest in Engen sorgen. Das kündigten Bürgermeister Johannes Moser, Organisatorin Katrin Speck und Wirtschaftsförderer Peter Freisleben ganz aktuell an. Für gute Laune sollen beim Fest aber nicht nur die Lampions sorgen, sondern die vielen Angebote und das spannende Programm des Bürgerfests.

Die Eröffnung und die Teilnehmer

Um 11 Uhr eröffnet Bürgermeister Johannes Moser sein letztes Altstadtfest. Mit dabei sind die Trachtendamen, die Jagdhornbläser, der Fanfarenzug Engen und die Engener Bürgerwehr. Insgesamt gibt es in diesem Jahr 53 aktive Teilnehmer am Altstadtfest. Dazu gehören 21 Vereine, sechs soziale Einrichtungen, 22 Händler und fünf städtische Stände und Bühnen. Zum ersten Mal sind der Automobilclub Engen und das Oldtimer – und Fahrezeugmuseum mit von der Partie. Wer das Fest gar nicht abwarten kann, darf sich schon am Freitagabend im Alten Stadtgarten darauf einstimmen. Von 17 bis 22 Uhr lädt dort der Hegauer FV zum geselligen Aufwärmprogramm.

Hier gibt es Musik

19 Musikvereine, Gruppen, Musiker und Kleinkünstler sorgen auf acht Bühnen für gute Unterhaltung und Stimmung. Die Stettener Trachtenkapelle spielt in der Lupfenstraße, die Bargener Vereine am Marktplatz, die Stadtmusik im Pfarrgarten, die Engemer Schätterä Dätscher und die Hohenhewenteufel bespielen die Vorstadt, der Hegauer Fv hat eine Bühne im Alten Stadtgarten und der Pestalozzi-Laden eine auf dem Schillerplatz. Zwischen 12 und 18 Uhr gibt es auf der Freilichtbühne hinter dem Rathaus ein Programm mit Musik und Tanz für Kinder von Kindern und Jugendlichen gemacht. „Es sind so viele Vereine dort, wie schon lange nicht mehr“, freut sich Peter Freisleben.

Darum wird in der Altstadt gefeiert Das Engener Altstadtfest hat Tradition. Es ist aber nicht einfach ein Stadtfest, sondern hat einen historischen Hintergrund, wie Bürgermeister Johannes Moser verrät. Zum ersten Mal wurde 1979 gefeiert als der Kraftakt Altstadtsanierung geschafft war. Mit dem Fest sollten die Bürger belohnt werden, die über Jahre hinweg Unannehmlichkeiten wegen der Arbeiten in der Altstadt hinnehmen mussten. „Heute wollen wir mit dem Altstadtfest ein Zeichen setzen, dass das Leben in der Altstadt seit dem Mittelalter bis heute weitergeführt wird.“ Umso wichtiger ist es der Stadtverwaltung, dass es ein Fest der Vereine und damit der Bürger bleibt. „Es ist ein ganz wichtiges Fest für die Begegnung in Engen“, formuliert es Bürgermeister Moser.

Von Kleinkunst bis Musik

Mehrere Künstler werden am Festsamstag immer wieder an anderen Orten in der Altstadt zu sehen sein. Von 14.30 bis 18 Uhr wird die Clownshow Augustine Putzmunter unterwegs sein. Von 12 bis 17.30 Uhr zieht Zauberclown Knöpfle sein Publikum in Bann. Mischter Toscana ist mit seinen Tricks und Späßen von 12 bis 16 Uhr zu sehen, der Clown-Walk-Act von 16 bis 19 Uhr und von 21.30 bis 23 Uhr findet auf dem Sternenplatz eine Feuer-LED-Show statt.

Die Veranstalter des Altstadtfestes hoffen auch einen ähnlichen guten Besuch, wie hier auf unserem Bild aus dem Jahr 2019. | Bild: Jürgen Waschkowitz

Auch Musiker sind in den Gassen unterwegs. Dazu gehören Manfred Seidler mit seiner Drehorgel wie auch die Hegauer Alphörnle, die von 16.30 bis 18.30 Uhr mehrere Auftritte machen. Von 11 bis 17 Uhr bespielt Sebastian Kemper den kleinen Platz vor dem ehemaligen Modestudio Schaldach. Von 20.30 bis 24 Uhr sorgt die Band Cargo auf der Freilichtbühne für Stimmung.

Kein Altstadtfest ohne Kinderprogramm

Seit einigen Jahren verwandelt sich die Peterstraße beim Altstadtfest zu einer Kindermeile. Hier gibt es eine Kasperlebühne, ein Märchenzelt, die Seilerin dreht mit Kindern eigene Seile, Buttons können gestaltet werden, es gibt eine Hüpfburg, Armbrustschießen, Fotos mit den Comic-Figuren Anna und Elsa und glitzernde Sprüh-Tatoos. Wer mag lässt sich erklären, wie eine historische Druckerpresse funktioniert, reitet im Alten Stadtgarten auf Ponys oder besucht die Aktionsarena der Stadtjugendarbeit auf dem Schulplatz.

Auch in diese Jahr wird es wieder einen Flohmarkt beim Altstadtfest in Engen geben. | Bild: Jürgen Waschkowitz

Hier können Schnäppchen geschlagen werden

Der traditionelle Kinderflohmarkt in der Peter- und Hauptstraße beginnt am Samstagmorgen bereits um 8 Uhr. Ebenso der Floh- und Trödelmarkt für Erwachsene, der sich von der Hauptstraße bis zur Stadtbibliothek und zusätzlich über die Klostergasse und das „Normagässle“ erstreckt.

Die Kulinarik kommt nicht zu kurz

Vereine, Gastronomen und Händler bieten eine große Vielfalt an Essen und Trinken, die sich von Zanderknusperle bis ungarischem Langos über Waffeln bis zu bunten Cocktails zieht.