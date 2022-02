Engen vor 1 Stunde

„De Rolli nimmts, wie‘s kummt“: Fasnacht in Engen und den Teilorten

Die Narren haben am Schmotzigen Dunschtig die Macht in Engen und den Teilorten übernommen. Die Zunftmitglieder sind froh, dass sie wenigstens in einem kleineren Rahmen feiern können.