Am kommenden Wochenende, 26. und 27. Juli, findet die zwölfte Auflage des Welschinger Stoppelcross im Gewerbegebiet statt. Das Organisationsteam um Christoph und Alexander de Monte rechnet laut Pressemitteilung mit 120 Fahrern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Kurs ist 1,8 Kilometer lang

Packende Zweikämpfe und weite Sprünge können die Zuschauer am Streckenrand erwarten, wenn die Piloten auf ihren Motocross-Maschinen um den anspruchsvollen, 1,8 Kilometer langen Kurs pilotieren. Von den jüngsten Nachwuchsklassen, über Seitenwagen, Quads, bis hin zu den Senioren sind am Welschinger Stoppelcross insgesamt neun unterschiedliche Klassen vertreten.

Ein besonderes Highlight wird das Speed-Race-Finale am Samstagabend sein. Hier treten die jeweils Besten ihrer jeweiligen Klasse in einem Ausscheidungsmodus gegeneinander an, um sich die begehrte „Trophyka Schweiz“ Speed-Race Trophäe zu sichern.

Anmeldung ist auch kurzfristig möglich

An beiden Tagen sorgt die Guggenmusik Bittelbrunner Glockästupfer für das leibliche Wohl der Besucher. Sowohl am Bierstand, wie auch an der Essensausgabe, gibt es ein reichhaltiges Angebot. Die Jungmusiker des MV Welschingen bieten Kaffee und Kuchen an, das Ristorante Capri aus Engen liefert bei heißem Wetter erfrischendes Eis.

Am Samstagabend öffnet die Bar ab 20 Uhr ihre Pforten zur großen „Stoppelcross-Party“ mit DJ Musik. Am Sonntag ab 10.45 Uhr geben dann die Hegauer Kanoniere den Startschuss für die Wertungsläufe. Die Anmeldung für Kurzentschlossene ist noch unter www.demonte-racing.de möglich. Das Orga-Team Stoppelcross Welschingen 2019 freut sich über zahlreiche Zuschauer.