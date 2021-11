von Susanne Schön

Da ein Fanfarenzug zur Blasmusik gehört, fielen in den vergangenen Monaten pandemiebedingt viele Veranstaltungen aus. Die Berichte von Schriftführerin Jutta Stützle und Kassier Fabian Rauch waren bei der Hauptversammlung dennoch positiv. Dirigent Marc Schimpeler freute sich, dass ab sofort wieder regelmäßige Proben am Freitagabend stattfinden werden.

Lob vom Ortsvorsteher

Am Ende des offiziellen Teils waren sich die 37 Versammlungsteilnehmer, die anwesenden Gründungs- und Ehrenmitglieder, Abteilungskommandant der Freiwilligen Feuerwehr Frank Martin und die Präsidentin der Blätzlezunft, Sandra Domogalla, einig, dass der Fanfarenzug Homberg-Münchhöf ein wichtiger Teil der Dorfgemeinschaft sei. Ortvorsteher Sven Römer befand: „Die Homberger Vereine arbeiten gut zusammen, wie Zahnräder, die ineinandergreifen.“

Doch Marc Schimpeler machte auf die schwierige Situation der Vereine aufmerksam. So habe auch der Fanfarenzug sinkende Mitgliederzahlen zu verzeichnen, Nachwuchs sei leider keiner in Sicht. Vorsitzender Marc Schimpeler stellte sich nur noch für ein Jahr zur Verfügung. Auf die bisherige Schriftführerin Jutta Stützle folgt Jasmin Rauch. Für zehnjährige Tätigkeit im Vorstand wurden Felix Ruß und Ann-Kathrin Fuchs geehrt. Julian Ruß erhielt für seine zehn aktiven Jahre die Ehrennadel in Bronze des Landesverbandes der Spielmanns- und Fanfarenzüge. Kai Fetscher wurde für 25 Jahre aktive Vereinszugehörigkeit mit der Ehrennadel in Silber des Landesverbandes ausgezeichnet, außerdem wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. Heidi Kabisreiter beendete nach 43 Jahren ihre aktive Vereinszugehörigkeit. Sie war zudem elf Jahre als Beisitzerin im Vorstand tätig. Die bisherige Schriftführerin Jutta Stützle verabschiedete sich nach sechsjähriger Tätigkeit aus dem Vorstand. Doch als Musikerin wurde sie für 20 Jahre Mitgliedschaft geehrt.